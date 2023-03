Leihspieler Calhanoglu: Im Nationalteam gefragt, im Verein auf der Tribüne

Kerim Calhanoglu vom FC Schalke 04 spielt auf Leihbasis für den SV Sandhausen. Dort war er zuletzt außen vor - nicht so im deutschen U20-Nationalteam.

In der Hinrunde war Kerim Calhanoglu beim FC Schalke 04 außen vor. Der 20 Jahre alte Linksverteidiger ließ sich in der Winterpause zum SV Sandhausen ausleihen. Beim abstiegsbedrohten Zweitligisten wollte er Spielpraxis sammeln und sich bei seinem Stammklub S04 empfehlen.

Dieser Plan ging bislang nicht auf. Calhanoglu spielte zuletzt keine Rolle mehr, blieb fünf Mal in Serie ohne Einsatz. An diesem Montag durfte der Außenspieler das erste Spiel seit rund sechs Wochen bestreiten: im Trikot der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Denn während Sandhausen im Abstiegskampf zuletzt nicht auf Calhanoglu zählte, greift DFB-Coach Hannes Wolf offenbar weiterhin gerne auf den gebürtigen Mannheimer zurück.

Beim 1:1 gegen Italien verteidigte Calhanoglu von Beginn an auf der linken Defensivbahn und spielte durch. "Es war ein anspruchsvolles Spiel", wurde Coach Wolf nach Abpfiff auf der DFB-Website zitiert. "Wir hätten sehr gerne gewonnen, gegen einen guten Gegner war heute mehr drin."

Diese Schalke-Profis sind derzeit verliehen: Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen), Can Bozdogan (FC Utrecht), Florian Flick (1. FC Nürnberg), Marvin Pieringer (SC Paderborn), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Blendi Idrizi (Jahn Regensburg), Dries Wouters (KV Mechelen)

Ob sich Calhanoglu mit seinem Auftritt wohl für Einsätze in Sandhausen empfehlen konnte? Trainer Tomas Oral hatte in den letzten Wochen Chima Okoroji den Vorzug auf Calhanoglus Position gegeben. Überhaupt ist die Schalke-Leihgabe noch ohne Einsatz, seit Oral Ende Februar den Trainerposten von Alois Schwartz beim Tabellenletzten übernommen hatte. An den jüngsten drei Spieltagen stand Calhanoglu gar nicht erst im Kader.

Dabei hatte die Leihe aus Calhanoglus Sicht verheißungsvoll begonnen. Viermal in Folge gehörte Calhanoglu zur Startelf, nachdem er auf Schalke in der Hinrunde überwiegend für die Regionalliga-Reserve eingesetzt wurde. Inzwischen hat sich sein Status beim SVS geändert. Doch im U20-Team ist Calhanoglu, dessen Vertrag auf Schalke bis 2024 läuft, nach wie vor gefragt.