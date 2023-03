Polen-Pleite: Wichniarek greift Bundesliga-Profi an - "Nichts in der Nationalmannschaft zu suchen"

Nach dem misslungenen Debüt von Fernando Santos als polnischer Nationaltrainer brennt in unserem Nachbarland gefühlt schon der Baum.

Nach dem 1:3 in Tschechien, inklusive einer grottenschlechten Leistung - die Polen lagen schon nach drei Minuten mit 0:2 zurück - herrscht rund um die polnische Nationalmannschaft eine sehr schlechte Atmosphäre.

Die Experten geben sich aktuell die Klinke in die Hand und seiner eigentlich dergleichen Meinung: gegen Albanien (Montag, 20.45 Uhr) in Warschau muss alles besser werden.

Und: Viele Experten verlangen von Trainer Fernando Santos auch personelle Konsequenzen für die miserable Vorstellung in Prag gegen Tschechien. Schon nach der Kader-Nominierung für die beiden EM-Qualifikationsspiele gab es Ärger.

Dawid Kownacki, Fortuna-Düsseldorf-Torjäger, meldete sich zu Wort und zeigte sich von seiner Nicht-Teilnahme geschockt. RevierSport berichtete.

Meine Herren, ich schaue fast jedes Bundesligaspiel und auch nahezu jede Begegnung des FC Augsburg. Und ich muss feststellen, dass Gumny in der Nationalmannschaft nichts zu suchen hat. Er sollte hier nicht spielen! Und das hat er gegen Tschechien unter Beweis gestellt. Der Mann ist in jeder Aktion zu spät, foult, lässt sich ausspielen oder lässt Flanken zu. Artur Wichinarek über Robert Gumny

Nach der Tschechien-Pleite hat sich nun Artur Wichniarek (46), ehemaliger Bundesligaprofi in Diensten von Arminia Bielefeld und Hertha BSC (215 Spiele, 49 Tore, 20 Vorlagen), zu Wort gemeldet und gegen Robert Gumny geschossen.

Wichinarek, der heute TV-Experte in Polen ist, sagte gegenüber dem Youtube-Sender "Kanal Sportowy" über FC-Augsburg-Profi Gumny: "Meine Herren, ich schaue fast jedes Bundesligaspiel und auch nahezu jede Begegnung des FC Augsburg. Und ich muss feststellen, dass Gumny in der Nationalmannschaft nichts zu suchen hat. Er sollte hier nicht spielen! Und das hat er gegen Tschechien unter Beweis gestellt. Der Mann ist in jeder Aktion zu spät, foult, lässt sich ausspielen oder lässt Flanken zu."

Der 24-jährige Gumny musste nach rund zehn Minuten schon den verletzten Matty Cash (Aston Villa) auf der Rechtsverteidiger-Position ersetzen und machte sein fünftes Länderspiel für Polen. In Augsburg ist er bei Trainer Enrico Maaßen gesetzt und absolvierte in dieser Saison 21 Bundesligaspiele (ein Tor, zwei Vorlagen). Insgesamt kommt der ehemalige Spieler von Lech Posten - Gumny kam im September 2020 von Posen nach Augsburg - auf 73 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) in der 1. Bundesliga.