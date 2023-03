Das Testspiel des FC Schalke 04 gegen die VVV Venlo hatte nur begrenzten Aussagewert. Lobende Worte von Trainer Thomas Reis gab es für ein Talent trotzdem.

Der FC Schalke 04 hat sein Testspiel gegen den niederländischen Grenzklub VVV Venlo mit 2:0 (2:0) gewonnen. Einige Leistungsträger wie Ralf Fährmann, Rodrigo Zalazar, Moritz Jenz und Marius Bülter wurden geschont. Zudem waren einige Spieler bei ihren Nationalmannschaften.

Dafür setzte Schalkes Trainer Thomas Reis bei dem Freundschaftsspiel vor knapp 1.000 Zuschauern im Parkstadion einige Nachwuchsspieler ein. Reis gilt als Verfechter der Jugendförderung und hat als U19-Trainer des VfL Bochum und VfL Wolfsburg selbst Erfahrungen dort gesammelt.

U23-Spieler Steven van der Sloot erzielte nach dem Führungstreffer durch Simon Terodde durch ein sehenswertes Solo sogar den 2:0 Endstand. Im ersten Durchgang, in dem überwiegend Reservisten und Rekonvaleszenten der Profis zum Einsatz kamen, durfte nur Offensivkraft Kelsey Meisel sein Können beweisen. In den zweiten 45 Minuten spielten dann mit Ngufor Anubodem, Emmanuel Gyamfi und U19-Kapitän Mattes Hansen gleich drei Spieler aus dem aktuellen Kader von Norbert Elgert.

„Wir haben ja gesagt: Wir wollen auch schauen, was in der Knappenschmiede so los ist. Deswegen bin ich ja mit Norbert (Elgert, die Red.) immer im Austausch, weil ja doch der ein oder andere vielleicht auch mal gerne bei uns gesehen wird“, sagte Reis nach dem Spiel gegen Venlo.

Damit war in erster Linie natürlich Mittelstürmer Keke Topp gemeint, der sogar bereits ein Zweitligaspiel aufzuweisen hat. Doch Topp stand wegen der Länderspiele zur EM-Qualifikation mit der deutschen U19-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. „Jetzt war es so, dass wir vielleicht auch Keke Topp mal gerne gesehen hätten. Aber er ist ja bei der Nationalmannschaft, hat dort auch etwas Großes vor mit der Qualifikation“, sagte der S04-Trainer. Aber auch die anderen eingesetzten Spieler hätten sich zuletzt im Profi-Training präsentiert und man habe schon gesehen, dass es sich lohnt, bei dem einen oder anderen mal genauer hinzusehen.

Extralob für Schalke-Talent Mattes Hansen

Ein Talent bekam nachher sogar ein Extralob von Reis. U19-Kapitän Mattes Hansen, der diesmal von U19-Bundestrainer Guido Streichsbier nicht eingeladen wurde, lieferte im defensiven Mittelfeld eine gute Partie ab. „Ich fand, dass Mattes Hansen ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr routiniert gewirkt hat“, sagte Reis nach dem Abpfiff gegen die Niederländer über den 18-Jährigen. Hansen war im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg zu den Königsblauen gekommen, um sich bei Erfolgstrainer Elgert den Schliff für den Lizenzfußball zu holen.

Ohnehin dürfen sich die Nachwuchsspieler sicher sein, dass Schalke sie weiter auf dem Radar hat. Reis: „Deswegen werden wir auch die Spieler weiter auf der Liste haben. Aber da bin ich mit Norbert und mit „Buyo“ (Mike Büskens, die Red.) sowieso sehr, sehr eng im Austausch.“

Die nächste Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen, haben die S04-Talente am 1. April im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FSV Mainz 05. Dann wieder im Parkstadion.