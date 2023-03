Bundesliga-Spieltage bis Saisonende terminiert - S04 einmal mehr nicht Samstagnachmittags

Die Bundesliga-Spieltage 31 bis 34 sind angesetzt. Schalke spielt ein weiteres Mal nicht am Samstagnachmittag. Alle Termine in der Übersicht.

Aktuell heißt es durchschnaufen für die Fußballvereine der Fußball-Bundesliga. Die Länderspielpause ist zugleich die letzte Unterbrechung vor der finalen Saisonphase - und sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt geht es eng zu.

Womöglich fallen die Entscheidungen erst an den letzten Spieltagen, die nun von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zeitgenau terminiert wurden. Traditionell sind im Saisonfinale alle Teams zeitgleich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Einsatz, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. In diesem Jahr steigt der Showdown am 27. Mai.

Borussia Dortmund trifft dann auf Mainz 05 und liefert sich womöglich ein Fernduell mit dem FC Bayern um die Meisterschaft. Für Schalke 04 und den VfL Bochum, die übrigen Revierklubs, wird es voraussichtlich um den Nichtabstieg gehen. Schalke gastiert am letzten Spieltag bei RB Leipzig und der Bochum empfängt Bayer Leverkusen.

Schalke bestreitet auch 32. und 33. Partien am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Das war bei den Königsblauen in dieser Saison im Ligavergleich eher selten der Fall. Nach Gladbach ist S04 der Verein, der die meisten Einzelspiele absolviert. Ein weiteres kommt im Saisonendspurt hinzu, wenn die Knappen am 31. Spieltag am Freitagabend bei Mainz 05 gastieren.

Bundesliga: Die Spieltage 31 bis 34 im Überblick

31. Spieltag

Freitag, 5. Mai

Mainz 05 - FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

Samstag, 6. Mai

SC Freiburg - RB Leipzig

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

FC Augsburg - Union Berlin (alle 15.30 Uhr)

Hertha BSC - VfB Stuttgart (18.30 Uhr)

Sonntag, 7. Mai

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (17.30 Uhr)

32. Spieltag

Freitag, 12. Mai

1. FC Köln - Hertha BSC (20.30 Uhr)

Samstag, 13. Mai

Bayern München - FC Schalke 04

Union Berlin - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - Mainz 05

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

VfL Bochum - FC Augsburg (alle 15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Sonntag, 14. Mai

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Werder Bremen (17.30 Uhr)

33. Spieltag

Freitag, 19. Mai

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Samstag, 20. Mai

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Hertha BSC - VfL Bochum

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - 1. FC Köln (alle 15.30 Uhr)

Bayern München - RB Leipzig (18.30 Uhr)

Sonntag, 21. Mai

FC Augsburg - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr)

34. Spieltag

Samstag, 27. Mai

Borussia Dortmund - Mainz 05

RB Leipzig - FC Schalke 04

Union Berlin - Werder Bremen

1. FC Köln - Bayern München

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

VfL Bochum - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim (alle 15.30 Uhr)