1. FC Köln: "Wir haben den Arsch vollgekriegt" - Baumgart-Kritik an Modeste

Der 1. FC Köln ist bei Borussia Dortmund mit 1:6 untergegangen. FC-Trainer Steffen Baumgart fand deutliche Worte.

Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund hatte Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, noch Ex-FC-Stürmer Anthony Modeste kritisiert.

Dieser kommt beim BVB nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Baumgart sagte vor der Partie gegenüber "Sky": "Er hat sich sportlich falsch entschieden. Aus sportlicher Sicht hätte er bei uns bleiben müssen, das wäre für alle das Beste gewesen. Aus der anderen Sicht, mal um eine Meisterschaft, den Pokal und die Champions League mitzuspielen, kann ich komplett nachvollziehen. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Aber sportlich wäre er bei uns besser aufgehoben."

An diesem Samstagabend hätten die Kölner wohl auch mit einem Modeste im Angriff in Dortmund die Hütte vollbekommen. Denn der FC agierte beim 1:6-Debakel einfach grottenschlecht.

"Heute hat alles nicht funktioniert. Ich gehe jetzt nicht auf Einzelheiten ein, wir haben den Arsch vollgekriegt. Das ist einfach der Fakt. Damit müssen wir und gerade ich jetzt umgehen. Der Matchplan war, dass wir vorne angreifen, aber wir hatten keine Möglichkeiten, weil Dortmund das sehr gut gemacht hat", fand Baumgart deutliche Worte.





Zur Frage nach einer Blaupause nach dem Hinspielsieg meinte der Köln-Trainer gegenüber "Sky": "Ich habe keine Blaupause, schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Wir hatten eine Idee, die war nicht schlecht, aber wir waren in allen Belangen heute nicht so gut wie Dortmund. Dann kam in der ein oder anderen Situation noch das Quäntchen Glück dazu, dass du in so einem Spiel brauchst."

Die Kölner haben mittlerweile nur noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Doch Baumgart lässt die Kritik von außen nur ungern zu und kontert: "Das sind eure Eindrücke. Meine Eindrücke sind, dass die Jungs hart und gut gearbeitet haben, auch in den Wochen vorher. Auch, dass in den letzten Spielen mehr drin war, als herausgekommen ist – heute natürlich nicht. Deswegen ist meine Bewertung eine andere, als das, was ihr von außen seht."