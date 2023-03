Sechs Spieler des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum sind bei der kommenden Länderspielpause für ihre Nationen im Einsatz.

Noch einmal muss der VfL Bochum in der Bundesliga ran, am Samstag (15.30 Uhr, live im RS-Ticker) ist RB Leipzig zu Gast, dann geht es in die Länderspielpause.

Gleich sechs Spieler aus der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch werden für ihre Nationen im Einsatz sein. Während Pierre Kunde (Kamerun), Takuma Asano (für Japan), Saidy Janko (für Gambia) und Erhan Mašović (Serbien) für die A-Auswahlen nominiert wurden, schnuppern Patrick Osterhage (U21) und Leihspieler Tim Oermann (erstmals bei der U20) in den Jugendauswahlen Länderspielluft.

VfL Bochum: Drei Profis müssen in der Quali ran

Bei Masovic (zwei Länderspiele) geht es darum, einen guten Start in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 hinzulegen. Serbien trifft zum Auftakt der Gruppe G erst auf Litauen (am 24. März in Belgrad) und dann auf Montenegro (am 27. März in Podgorica).

Ähnliches wichtig wird es für Janko (sechs Länderspiele) und Pierre Kunde (35 Länderspiele), die in der Quali für den African Cup of Nations ran müssen. Janko trifft mit Gambia als Tabellendritter der Gruppe G auf Spitzenreiter Mali - zunächst auswärts am 24. März, das Rückspiel steigt am 28. März im marokkanischen Casablanca. Kunde und Kamerun sind Tabellenführer der Gruppe C und treffen am 23. (Hinspiel, zu Hause) und 28. März auf den Drittplatzierten Namibia.

Asano (41 Länderspiele) nimmt unterdessen mit Japan am Kirin Challenge Cup teil. Dort trifft „Samurai Blue“ in Tokio am 24. März auf Uruguay und am 28. März in Osaka auf Kolumbien.

Deutsche U21 vor Generalprobe

Bereits qualifiziert für die anstehende U21-Europameisterschaft ist die DFB-Elf. Ehe sich das Team von Trainer Antonio di Salvo im Juni mit Israel, Tschechien und England messen muss, stehen zwei Generalproben an.

Osterhage (zwei Einsätze) wird hoffen, sich dabei am 24. März in Frankfurt gegen Japan und am 28. März in Sibiu gegen Rumänien beweisen zu können.

Oermann, derzeit an den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen, ist unterdessen erstmals bei der U20-Nationalmannschaft dabei. Die DFB-Elf trifft am 22. März in Manchester auf England und am 27. März, in Prato auf Italien.