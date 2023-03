Mehr Handball im Fußball: Kommentar zur Forderung nach Strafen für Zeitspiel

1. FC Saarbrücken Sportdirektor lobt RWE und lässt seine Zukunft offen

Rot-Weiss Essen bricht am Freitag Richtung Saarland auf. Am Samstag (14 Uhr) steht das Spiel beim 1. FC Saarbrücken an. Wir haben mit dem FCS-Sportdirektor gesprochen.