Bochum - Schalke: Geschmackloses VfL-Plakat gegen Ex-Trainer Reis

Derby, Abstiegskampf, Reis-Rückkehr - Die Partie zwischen dem VfL Bochum und FC Schalke war bereits vor dem Anpfiff aufgeladen.

Derby-Zeit im Ruhrgebiet. Als ob die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke nicht schon genug Geschichten hergibt, bietet dieses 65. Duell mit all seiner sportlichen Brisanz in der Fußball-Bundesliga eine weitere: Die Rückkehr von Thomas Reis, der erstmals seit seiner Entlassung im September 2022 an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff schalten die ersten hämischen Gesänge durch das Bochumer Ruhrstadion.

Besonders laut wurde es dann um kurz vor 15 Uhr. Um den Spielerausgang warteten zahlreiche Fotografen einige Minuten, um ihn vor die Linse und das perfekte Bild zu bekommen: Thomas Reis.

Von den Rängen gab es wie auf Kommando gellende Pfiffe und Gesänge gegen den ehemaligen VfL-Fanliebling. Reis schien sich davon unbeeindruckt zu zeigen, gab Interviews und winkte lächelnd einem Bekannten auf der Tribüne zu.

So spielen der VfL Bochum und Schalke 04: Bochum: Riemann – Janko, Schlotterbeck, Masovic, Danilo Soares – Osterhage, Förster – Stöger – Asano, Hofmann, Antwi-Adjei. Trainer: Letsch Schalke: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Matriciani – Balanta, Krauß, Kral – Zalazar, Frey, Bülter. Trainer: Reis Schiedsrichter: Felix Brych

Bis zu dem Zeitpunkt hatten die Bochum-Anhänger auf der Osttribüne ein Banner mit der Aufschrift "Durch Mut und Kampf für Stadt und Verein, sollt ihr heute Sieger sein!". Ein deutlicher Appell an die eigene Mannschaft. Dieses wich nach der Reis-Ankunft einem geschmacklosen Plakat, mit beleidigenden Worten in Richtung Reis.

Nach dem Aufwärmen wurde es wieder eingerollt und der Fokus auf die Unterstützung der eigenen Spieler gerichtet. Auch der Gästebereich machte sich lange vor Anpfiff lautstark bemerkbar und zündeten Pyrotechnik.