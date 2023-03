Thomas Dragunski, in Bochum bekannt als VfL-Jesus, hat sich vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 mit einem flammenden Appell ans Team gewandt.

Am Samstag (15.30 Uhr) steigt an der Castroper Straße das Abstiegs-Derby zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04. Durch einen Sieg gegen den Tabellenletzten könnten die Gastgeber ihren Sechs-Punkte-Vorsprung vor den Königsblauen wieder herstellen. Bei einer Niederlage wären sie dagegen selbst Tabellenletzter.

Alle wissen also, was auf dem Spiel steht. Auch Thomas Dragunski, besser bekannt als "VfL-Jesus" hat noch einmal einen flammenden Appell an die Mannschaft des VfL Bochum gerichtet. Unter der Überschrift „Morgen alles geben!“ hat sich der Kultfan auf Facebook in einem Video an die Mannschaft der Bochumer gewendet:

“Lieber VfL Bochum, oder wat? Ich brauche das eigentlich gar nicht sagen, oder wat? Morgen ganz wichtiges Spiel gegen S04, oder wat? Derby – und vor allem, das ist in dieser Saison anscheinend das Spiel der Spiele, oder wat?“, sagte der ausnahmsweise in Zivil gekleidete Dragunski. „Ganz wichtig: Sieg muss her, oder wat? Davon gehe ich aus, alle Fans. Ich glaube ganz Bochum geht davon aus, oder wat? Und darüber hinaus, oder wat?“

Er versprach die volle Unterstützung der Anhänger in dem so wichtigen Derby: „Wir Fans werden alles geben - auch für euch oder wat? Im Stadion, oder wat? So dass ihr von uns fast getragen werdet, oder wat?“

Dann forderte er: „Bringt das Spiel nach Hause. Drei Punkte, oder wat? Und ihr macht komplett Bochum glücklich und unser Herz geht komplett auf, oder wat?“

Dragunski ist in Wanne-Eickel geboren und arbeitet an der Ruhr-Universität in Bochum im hauswirtschaftlichen Dienst. Die unverkennbare Kutte und die langen, blonden Haare verhalfen ihm zu seinem Spitznamen VfL-Jesus. Der Kult-Fan, der nach eigenen Angaben seit mehr als 40 Jahren Anhänger des VfL Bochum ist, wurde durch den Film "Pottoriginale" von Gerrit Starczewski bekannt.