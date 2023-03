Bochum - Schalke: So schaut Thorsten Legat auf das Duell seiner Ex-Klubs

Thorsten Legat spielte früher für den VfL Bochum und den FC Schalke 04. Vor dem Duell der Revierklubs am Samstag haben wir mit dem Ex-Profi gesprochen.

Im Ruhrgebiet werden sich am Samstag viele Blicke nach Bochum richten. Der VfL empfängt den FC Schalke 04 zum brisanten Kellerduell in der Bundesliga. Auch Thorsten Legat wird ganz genau hinschauen. Der 54 Jahre alte Ex-Profi (243 Bundesligaspiele) begann seine Karriere in seiner Geburtsstadt Bochum, lief zum Ende seiner Laufbahn für S04 auf. Vor dem Duell seiner früheren Klubs haben wir mit dem Reality-TV-Star gesprochen.

Thorsten Legat, wem drücken Sie im Derby am Wochenende die Daumen?

Ich freue mich riesig auf das Spiel, kann und werde mich aber nicht auf eine Seite schlagen. Das sind zwei Vereine, denen ich sehr verbunden bin und mit denen ich viel erlebt habe. Von daher werde ich das Spiel mit meiner Familie auf der Couch genießen. Ich tippe mal ganz diplomatisch auf ein 2:2.

Schalke hat sich zuletzt stabilisiert. Wie schauen Sie auf die Saison von S04?

Bei den vier 0:0 und dem Sieg gegen Stuttgart haben mir die Leistungen gut gefallen. Das ist ganz klar ein Verdienst von Thomas Reis, er hat die Mannschaft wieder stabilisiert. Ich bewundere ihn für seine Geduld. Er lässt nicht locker und steckt die Leute mit seiner emotionalen Art an. Genau so einen Trainer braucht Schalke.

Glauben Sie, Schalke schafft den Klassenerhalt noch?

Ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Bei den 0:0 haben sie einige Punkte liegen lassen. Aber ich habe früher selber im Abstiegskampf der Bundesliga gespielt und weiß aus eigener Erfahrung, dass die Saison noch lang ist und Schalke alle Möglichkeiten hat. Die Mannschaft hat kapiert, worum es geht. Mit den Fans im Rücken kann Schalke es schaffen.

Bei Bochum lief es zuletzt weniger gut. Was denken Sie über den VfL?

Es ist einfach die Konstanz, die Bochum über einen längeren Zeitraum hinweg abgeht. Einige Spieler haben altersmäßig vielleicht schon ihren Zenit überschritten und in der Breite fehlt es dem Kader an Qualität. Aber die Mannschaft kämpft. Und auch der VfL ist ein Verein, bei dem die Fans Kräfte freisetzen können, vor allem in den Heimspielen. Ich wünsche mir, dass auch nächste Saison noch Bundesliga-Fußball in Bochum gespielt wird.

Abschließend kurz zu Ihnen. Was stehen aktuell für Projekte an?

Nach langer Zeit habe ich einen neuen Manager, er hat frischen Wind reingebracht. Ich war auf jeden Fall nicht untätig, es wird in der nächsten Zeit einiges kommen. Einen Thorsten Legat sollte man nie außer Acht lassen...