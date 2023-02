Champions League: Chelsea muss gegen den BVB auf wichtigen Spieler verzichten

Bitterer Ausfall für den FC Chelsea: Der englische Topklub muss im Champions-League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Der englische Topklub FC Chelsea muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ohne Innenverteidiger Thiago Silva (38) auskommen. Wie die Blues am Dienstag mitteilten, hat der Kapitän des brasilianischen Nationalteams eine Bänderverletzung im Knie erlitten und fällt vorerst aus.

Silva war am Wochenende im Premier-League-Spiel bei Tottenham Hotspur (0:2) wegen der Verletzung in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Chelsea machte keine Angaben zur Ausfallzeit, das Duell mit dem BVB am 7. März kommt aber zu früh. Die Londoner hatten das Hinspiel mit 0:1 verloren.

Eine weitere schlechte Nachricht für Teammanager Graham Potter, der nach nur zwei Siegen aus den wettbewerbsübergreifend vergangenen 15 Spielen massiv unter Druck steht. Silva hatte bislang nur drei Saisonspiele in der Premier League verpasst.