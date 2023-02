Schalke: Wochen der Wahrheit beginnen - Außenverteidiger fallen fast alle aus

Für den FC Schalke steht am Samstag (18.30 Uhr) das so wichtige Kellerduell gegen den VfB Stuttgart an. So ist die Lage bei der Mannschaft von Trainer Thomas Reis.

Vier Spiele in Folge hieß es beim FC Schalke in der Fußball-Bundesliga zuletzt 0:0. Am Samstag (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart muss die Mannschaft von Trainer Thomas Reis wieder treffen und gewinnen. Sonst wird es immer schwieriger, dem Abstieg noch zu entrinnen. Das weiß auch der Trainer, der aber vor dem Kellerduell gegen die Schwaben, die zuletzt den 1. FC Köln schlagen konnten, neue Personalprobleme zu meistern hat. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Reis, der auch für den Fall des Abstiegs S04-Trainer bleibt. "Ich bin optimistisch, wir haben vier Mal nicht verloren. Jetzt haben wir zwei Spiele vor der Brust, die sehr wichtig sind. Da haben wir die Chance, wieder dick im Rennen zu sein." Was bedeutet, die Mannschaft steht unter Druck, sie muss nun liefern. Reis hat damit überhaupt kein Problem, wie er erklärt: "Es ist doch schön, dass wir uns wieder Druck erarbeitet haben. Druck hilft, um wach zu sein und gute Leistungen abzuliefern. Wer damit nicht umgehen kann, der ist hier fehl am Platz. Wir haben ein Heimspiel, wir wissen, dass Stuttgart eine gute Mannschaft mit viel Tempo hat. Da gilt es wach zu sein." Mit Blick auf sein Personal muss Reis besonders defensiv ordentlich umbauen. Die zuletzt so stabile Viererkette muss auf den Außen komplett neu formiert werden. Denn Jere Uronen, Cedric Brunner und Thomas Ouwejan fallen aus. Reis: "Die Außenverteidigerpositionen werden ganz neu besetzt. Es kommen Jungs, die ins Team drängen. Vielleicht stellt man auch die Grundordnung um." Was bedeuten würde, dass eine Dreierkette ein Gedankenspiel ist, festlegen wollte sich Reis nicht. Doch nicht nur defensiv, auch auf den offensiven Außenpositionen kann der Coach nicht aus dem Vollen schöpfen. Denn auch Tim Skarke und Soichiro Kozuki werden nicht zur Verfügung stehen. Zu den Ausfällen kommen weiter die Langzeitverletzten Sepp van den Berg, Danny Latza, Justin Heekeren und Sebastian Polter. Positiv: Tom Krauß, Alex Kral und Tobias Mohr sind wieder fit und stehen Reis zur Verfügung. Vor allem Kraus und Kral im Zentrum sind von enormer Bedeutung gegen einen Gegner, der neues Selbstvertrauern bekommen hat. Reis über den Gegner: "Der VfB wird mit breiter Brust zu uns kommen. Die Stuttgarter haben ein sehr gutes Umschaltspiel, ein sehr gutes Tempo."

Zur Startseite