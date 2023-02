VfL Bochum: Nach Platzverweis - Kapitän Losilla verpasst Derby gegen Schalke

Bei der Niederlage des VfL Bochum gegen den SC Freiburg sah VfL-Kapitän Anthony Losilla die Rote Karte. So lange wurde er gesperrt.

Anthony Losilla erlebte am vergangenen Wochenende eine unrühmliche Premiere. Der Kapitän des VfL Bochum wurde bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg mit Rot vom Platz gestellt. Es war der erste direkte Platzverweis für den 36-Jährigen in seinem 298 Einsatz für den Revierklub.

Inzwischen ist auch bekannt, wie lange Losilla nun zuschauen muss. Der Franzose wurde für zwei Spiele gesperrt, das teilte der Deutsche-Fußball Bund (DFB) am Montagnachmittag mit. Verein und Spieler haben dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Damit wird Losilla im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am kommenden Samstag fehlen - und auch das wichtige Derby gegen den FC Schalke 04 verpassen. Die Königsblauen kommen am Samstag, 4. März, zum Kellerduell ins Ruhrstadion.

Und für die Bochumer dürfte es sich ungewohnt anfühlen, ohne ihren Kapitän aufzulaufen. Seit der VfL im Sommer 2021 in die Bundesliga aufstieg, verpasste Losilla nur eine einzige Partie. In der laufenden Saison stand der Mittelfeldmann immer in der Startelf und spielte meist über die volle Dauer.

In seiner Zeit in Bochum, die 2014 begann, sah Losilla dreimal Gelb-Rot. Sein erstes "Glattrot" kassierte der Routinier am Samstag für ein Foul an Freiburgs Nicolas Höfler. Er hatte sich den Ball zu weit vorgelegt und traf Höhler dann unabsichtlich mit der offenen Sohle am Schienbein. "Ich finde, es ist eine harte Entscheidung, aber keine Fehlentscheidung", urteilte Trainer Thomas Letsch nach Abpfiff über die Szene.