VfL Bochum: Darum glaubt Stöger an ein erfolgreiches Auswärtsspiel in München

Englische Woche für den VfL Bochum. Nach dem Pokal-Derby gegen Borussia Dortmund wartet am Samstag (15:30 Uhr) Bayern München in der Fußball-Bundesliga.

Nach dem DFB-Pokal ist vor der Fußball-Bundesliga für den VfL Bochum. Das Aus gegen Borussia Dortmund ist abgehakt, mit Bayern München wartet am Samstag (11. Februar, 15:30 Uhr) der nächste Brocken. Trotz Englischer Woche freut sich Kevin Stöger auf die Auswärtsfahrt.

"Es war eine schlaflose Nacht." An dem Grundgefühl nach dem knappen 1:2 hat sich aber dadurch nichts geändert. "Es war ein gutes Spiel, leider ohne Happy End." Lange Zeit für Regeneration bleibt den Bochumern nicht, was Stöger gar nicht so schlimm findet.

"Es macht Spaß, weil wir wieder Fußball spielen und uns mit Punkten belohnen können." Dass diese in München nicht unbedingt eingeplant sind, dürfte kein Geheimnis sein. Das Hinspiel ging 0:7 im Ruhrstadion verloren. "Über die Qualität von Bayern müssen wir nicht sprechen." Trotzdem werde der VfL mit der nötigen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck nach Süddeutschland reisen.

Mit vollem Einsatz und etwas Glück nach München

"Wir haben es in den letzten Spielen bis auf Mainz gut gemacht. Auch gegen Dortmund, einer Mannschaft mit sehr hoher Qualität. Es wird bestimmt ein anderes Spiel, aber wir sind alle heiß und freuen uns. Ich hoffe und glaube, dass wir einen Punkt mitnehmen können."

An der Herangehensweise werde die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch deswegen grundsätzlich nicht viel ändern. "Wir hauen uns hundertprozentig rein. Das ist unsere Spielweise, so fahren wir am besten. In München müssen wir aufpassen, dass wir nicht passiv werden und nur reagieren."

Ob ausgerechnet die Partie beim Rekordmeister der Wendepunkt für die Bochumer Auswärtsschwäche sein wird, darf zumindest angezweifelt werden. "Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu." Zumindest soll es aber der Auftakt sein für erfolgreichere Auftritte in der Fremde. "Das Spiel in Augsburg ist schon ein bisschen her und ich möchte mal wieder bei einem Auswärtsspiel vor den Fans stehen und gemeinsam feiern."

