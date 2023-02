Wolfsburg: "60.000 Fans, die Schalke nach vorne peitschen werden - das wird ein harter Gang"

Der VfL Wolfsburg will unter die Top sechs in der Fußball-Bundesliga. Fünf Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf Rang sechs. Nun geht es zum FC Schalke 04

Der VfL Wolfsburg ist am Freitag ab 20:30 Uhr (RevierSport-Liveticker) beim FC Schalke 04 zu Gast.

Wölfe-Trainer Niko Kovac, der nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren will, erwartet auf Schalke alles andere als ein einfaches Spiel für seinen VfL.

Kovac über ...

... die Taktik - Dreier- oder Viererkette: "Es geht nie um das System, sondern immer um die Umsetzung, was man auf den Platz bringen möchte. Es geht um die Aggressivität, um die Intensität mit und gegen den Ball. Wir sind gegen die Bayern nicht belohnt worden. Aber die Art und Weise hat mir gefallen und auch den Zuschauern. Sie haben einen guten VfL gesehen - mit Dreier- und Viererkette."

... die letzten Auftritte: "Wenn wir den Start nach der Weltmeisterschaft betrachten, dann muss ich sagen, unabhängig von den Ergebnissen, ausgeklammert eine Halbzeit gegen Bremen, waren alle Spiele richtig gut. Wenn ich diese Leistungen sehe, dann macht mir das auch keine Angst. Aber natürlich sind wir von den Ergebnissen her nicht zufrieden."

... die Aufgabe auf Schalke: "Wir fahren nach Gelsenkirchen und wir wissen, dass das immer ein harter Gang ist. Mann gegen Mann auf dem Platz, 60.000 Fans, die Schalke nach vorne peitschen werden. Und ich sehe sie bei fünf Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz noch nicht abgeschlagen."

... die 60.000 Schalker: "Wir haben auch schon in Auswärtsspielen gezeigt, dass wir gewinnen können. Wenn wir es gut machen, dann kann die Stimmung schnell umschlagen. Aber solange der FC Schalke 04 dort im Rennen ist, werden alle für Königsblau halten und Gas geben. Ich hoffe, dass wir den Pegel schnell runter reduzieren können."

... die sportliche Herausforderung Schalke 04: "Ich finde, dass man jetzt ganz klar sieht, was Thomas Reis jetzt sehen möchte. Er spielt einen sehr körperbetonten, aggressiven Fußball. Es geht auf dem ganzen Platz Mann gegen Mann. Solche Mannschaften sind nicht einfach zu bespielen. Die Schalker Mannschaft glaubt jetzt an das, was sie im Spiel leisten. Und das ist immer das Ziel eines Trainers. Auf Schalke wird immer gekämpft und diesen Kampf müssen wir auch annehmen, um dort erfolgreich zu sein."