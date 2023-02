Liveticker: Die PK des VfL Bochum vor dem Pokalkracher gegen den BVB

VfL Bochum Neunter in der Letsch-Tabelle, so soll das Brett BVB gebohrt werden

Am Mittwoch fordert der VfL Bochum den Revier-Rivalen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale. So geht VfL-Trainer Thomas Letsch die Herkulesaufgabe an.