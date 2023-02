Gladbach gegen Schalke: Das sagen die Trainer Farke und Reis zur Nullnummer

Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 trennten sich im Samstag-Abendspiel der Fußball-Bundesliga torlos. Die Trainerstimmen.

Der FC Schalke 04 bliebt nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln auch bei Borussia Mönchengladbach ohne Gegentor und erkämpfte sich die nächste Nullnummer.

Die Null steht wieder auf Schalke, nun muss nur noch vorne getroffen werden. Ähnlich fiel auch die Bilanz von S04-Trainer Thomas Reis aus.

Er sagte nach der Partie: "Die Art und Weise, wie meine Mannschaft im Auswärtsspiel aufgetreten ist, war sehr positiv. Wir haben gegen einen heimstarken Gegner sehr gut dagegengehalten und hatten in der zweiten Halbzeit sogar mehr vom Spiel. Leider haben wir uns für diese gute Leistung nicht mit drei Punkten belohnt. In der ersten Hälfte waren die Gladbacher besser, ohne aber den ganz großen Druck zu entwickeln. Da sind wir etwas zu viel hinterhergelaufen."

Der zweite Abschnitt gehörte dann klar den Gästen aus Gelsenkirchen. Reis: "Nach Wiederbeginn waren wir mutiger und haben defensiv mehr Mann gegen Mann gespielt. Wir haben auch viel aggressiver gesperrt und aufgrund der zweiten Hälfte wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen. Am Ende sieht man, warum wir wieder nur 0:0 gespielt haben. In die eine Richtung ist es gut, wir sind das zweite Mal in Folge ohne Gegentor geblieben, in die andere Richtung müssen wir einfach viel klarer sein und ein Tor erzielen. Ein großer Dank gilt wieder einmal unseren Fans. Sie haben uns fantastisch unterstützt, phasenweise hat es sich angefühlt wie ein Heimspiel."





Daniel Farke, Trainer von Borussia Mönchengladbach, hatte giftige Schalker erwartet. Aber natürlich war er auch von drei Punkten für seine Mannschaft ausgegangen. Dementsprechend enttäuscht war der Gladbach-Trainer nach der Nullnummer gegen das Bundesliga-Schlusslicht.

Farke bilanzierte: "Ich war nicht zufrieden mit der Anfangsphase, denn gegen so eine mannorientierte Mannschaft wie Schalke muss man auch seine Zweikämpfe in der Offensive gewinnen, um sich durchzusetzen. Da waren wir nicht richtig aufmerksam. Danach sind wir in unseren Flow gekommen und haben Druck aufgebaut. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber unsere Struktur verloren, haben Schalkes Spiel gespielt. Wir waren zu gierig und sind dann, nachdem wir ein paar Unsauberkeiten im Passspiel hatten, zu hektisch geworden. Mit der zweiten Halbzeit bin ich daher nicht zufrieden. Uns hat die Qualität gefehlt, diese eine Situation für uns zu entscheiden. Das einzige Positive ist, dass wir nach langer Zeit mal wieder zu Null gespielt haben."