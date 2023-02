BVB: Vier Spiele, vier Siege - Das sagen der Trainer und Sportdirektor

Diesen BVB wollen die Fans sehen: Borussia Dortmund zeigte beim 5:1-Sieg über den SC Freiburg einmal mehr in diesem Jahr eine tolle Leistung.

Vier Spiele, vier Siege: Borussia Dortmund eilt in diesem neuen Jahr 2023 von Erfolg zu Erfolg. Auch beim 5:1 gegen den SC Freiburg waren die Schwarz-Gelben wieder einmal bärenstark.

"Wir haben von Beginn an die Kontrolle über das Spiel übernommen, waren sehr dominant, haben es geschafft, im gesamten Spiel keine Ecke zuzulassen, in dem Wissen, dass das eine der Freiburger Waffen ist. Das Spiel wurde durch die Gelb-Rote Karte etwas verändert. Zwischen der 30. und 45. Minute gab es eine Phase, die uns überhaupt nicht gefallen hat, da war unser Spiel zu passiv", sagte Edin Terzic auf der Pressekonferenz.

Der BVB-Trainer ergänzte: "In der zweiten Halbzeit haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt. Das war nahezu perfekt, weil wir im Positionsspiel, im Passspiel und in der Spielbeschleunigung richtig gut waren. Gefallen hat uns, dass wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Genau da müssen wir in den nächsten Spielen weitermachen."

Sebastian Kehl meinte: "Wir waren auch schon vor der Gelb-Roten-Karte dominant und haben in der Höhe verdient gewonnen. Die Mannschaft hat einen guten Rhythmus aufgenommen. Wir spielen sehr erwachsen, und wir finden uns jetzt. Es ist gut, dass wir in die Spur kommen, es stehen wichtige Spiele vor der Tür. Und wir alle haben uns mit Sébastien gefreut. Er hat lange auf diesen Tag hingearbeitet, es ist eine große Last von ihm gefallen, wir sind alle begeistert und überglücklich. Er kann noch besser spielen, wenn er seinen alten Rhythmus findet. Aber das Tor hilft dabei natürlich."