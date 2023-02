VfL Bochum: Das sagt Trainer Letsch nach der "Top-Performance"

Der VfL Bochum hat den fünfte Heimsieg in Serie gefeiert und die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga mit 5:2 besiegt. Dementsprechend zufrieden war Trainer Thomas Letsch.

Der VfL Bochum hat sensationell den fünften Heimsieg in Serie in der Fußball-Bundesliga eingefahren und damit den Vereinsrekord weiter ausgebaut. Gegen die TSG Hoffenheim gewann die Mannschaft von Thomas Letsch mit 5:2. Sein Trainer-Kollege fällte im Anschluss ein vernichtendes Urteil.





"Elf Totalausfälle gegen eine Mannschaft mit Herz und Leidenschaft. Der VfL hat uns komplett den Schneid abgekauft." So fasste André Breitenreiter die Leistung seiner Spieler vor allem in Halbzeit eins zusammen. "Was ich heute auf dem Platz gesehen habe, das hat mit Profi-Fußball nichts zutun."

Ganz anders war natürlich die Stimmungslage bei der Heimmannschaft. "Es war ein neues Gefühl, mit einem 3:0 in die Halbzeit zu gehen, aber es war absolut verdient", freute sich Letsch über die dominanten ersten 45 Minuten. "Wir waren die Mannschaft, die agiert hat, den Gegner zu Fehler gezwungen hat und die Leidenschaft auf den Platz gebracht hat."

Einziger Kritikpunkt waren die verschlafenen Anfangsminuten nach Wiederanpfiff. "Das ärgert mich auch." Der Anschlusstreffer zum 3:1 fiel bereits in der 49. Minute durch Christoph Baumgartner. "Man kann es thematisieren und trotzdem waren wir dann nachlässig."

Vorfreude auf Pokal-Achtelfinale gegen BVB

Mit der Reaktion seiner Elf war der 54-Jährige dann umso zufriedener. "Wir haben in der Bundesliga nur eine Chance, in der Liga zu bleiben, wenn wir top-performen und das haben wir gemacht." Damit geht der VfL mit viel Euphorie in die nächste Englische Woche.

"Was gibt es schöneres, als nach so einem Sieg am Mittwoch-Abend ein Pokal-Achtelfinale zu spielen?" Natürlich, dass es zudem ein Revierderby gegen Borussia Dortmund und ein Heimspiel im Ruhrstadion ist. Dem Anpfiff um 20:45 Uhr wird an der Castroper Straße schon entgegengefiebert.