Transfermarkt: In diese Länder könnten Schalke und BVB noch Spieler abgeben

In Deutschland ist die Transferperiode beendet, doch Wechsel ins Ausland sind teilweise noch möglich. In diese Länder könnten Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 noch abgeben.

Nach aufreibenden Wochen können die Sportdirektoren und Kaderplaner der deutschen Profivereine durchschnaufen. Die Winter-Transferperiode ist seit Dienstagabend beendet.

Die Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet erlebten verhältnismäßig ruhige Stunden vor dem Transferschluss. Beim VfL Bochum passierte am "Deadline Day" erwartungsgemäß gar nichts mehr. Der FC Schalke 04 verstärkte sein Mittelfeld mit Eder Balanta. Und Borussia Dortmund fand in der PSV Eindhoven einen Abnehmer für Thorgan Hazard.

Gerne hätte der BVB auch noch den nicht mehr berücksichtigten Nico Schulz abgegeben, während Schalke versuchte, die aussortierten Nassim Boujellab und Timothee Kolodziejczak bei einem neuen Verein unterzubringen. Angebote blieben allerdings aus.

So scheint es, als müssten BVB und S04 die Gehälter ihrer Ladenhüter während der Rückrunde weiter bezahlen - wobei es noch ein wenig Hoffnung gibt. Denn während neue Spieler nicht mehr verpflichtet werden können, sind Abgänge ins Ausland weiterhin möglich.

Die Fristen variieren nämlich von Land zu Land. In den europäischen Top-Ligen aus England, Spanien, Italien und Frankreich ist das Transferfenster zwar bereits geschlossen. Dennoch bieten sich einige Optionen: In Österreich läuft die Wechselperiode noch bis zum 6. Februar, in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten bis zum 8. Februar. Transfers in die Schweiz sind bis zum 15. Februar möglich, Klubs aus Polen können sich noch bis zum letzten Februartag verstärken. Sogar bis in den April hinein ist das Transferfenster in Japan (2. April) und den USA (24. April) geöffnet.

Ob der BVB oder Schalke aber tatsächlich noch Abgänge vermelden werden können, wird sich zeigen. Bisher stehen Interessenten für Schulz, Boujellab und Kolodziejczak nicht unbedingt Schlange...