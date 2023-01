Ausland: Ex-Schalker Kaan Ayhan vor Wechsel in die Türkei

Galatasaray Istanbul steht vor einer Verpflichtung des Ex-Schalkers Kaan Ayhan. Das gab der Klub selbst bekannt.

Der ehemalige Schalke-Innenverteidiger Kaan Ayhan steht vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Das gab der Klub inzwischen selbst bekannt. In einer Börsenmitteilung gab der Tabellenführer der türkischen Süper Lig bekannt, dass er Verhandlungen mit dem aktuellen Verein von Ayhan, US Sassuolo, aufgenommen habe. Im Raum steht eine Leihe bis zum Saisonende mit einer anschließenden Kaufoption, die bei bestimmten Parametern zu einer Kaufpflicht werden soll. Die Leihgebühr soll zwischen 400.000 und 500.000 Euro betragen. Die Kaufplicht soll knapp drei Millionen Euro.

US Sassuolo hatte Ayhan im Sommer 2020 für 2,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der 51-malige türkische Nationalspieler bestritt in dieser Saison bisher elf Spiele für die Italiener.

Ayhan ist in Gelsenkirchen geboren und spielte seit seiner Kindheit beim FC Schalke 04. Er absolvierte alle Jahrgänge in der Knappenschmiede und wurde 2012 mit der A-Jugend als Kapitän der Mannschaft Deutscher Meister. Bei dem S04 konnte er sich anschließend nicht nachhaltig durchsetzen und wurde zunächst zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen. 2016 wechselte er für 500.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf.

Ayhans Familie lebt nach wie vor in Gelsenkirchen. Sein Bruder Mertcan spielt ebenfalls für die Königsblauen in der U17 und wurde mit der Mannschaft in seinem ersten Jahr in der U17 Deutscher Meister. Mertcan ist aktueller türkischer U17-Nationalspieler und wurde zuletzt auch vor zwei Wochen bei zwei Länderspielen der Türkei gegen Albanien eingesetzt. Auch an ihm sollen die großen türkischen Klubs bereits Interesse zeigen.

Kann Ayhan, der immer wieder betont hat, großer Schalke-Fan zu sein, hatte zuletzt geäußert, dass er gegen Ende seiner Karriere gerne noch mal mit seinem Bruder zusammen bei Schalke 04 spielen würde.