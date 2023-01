BVB: 5 Millionen Marktwert - Dortmund holt 16-jähriges Toptalent

Der BVB ist bekannt dafür, sich die besten Talente zu angeln. Das könnte ihnen wieder gelungen sein, am Freitag gab es den nächsten Transfer eines begehrten Jugendspielers.

Borussia Dortmund hat den erst 16-jährigen belgischen U19-Nationalspieler Julien Duranville verpflichtet. Ein Versprechen für die Zukunft, wie Borussia Dortmund das schon bei so vielen Spielern praktizierte.

Jadon Sancho oder Jude Bellingham sind nur zwei Beispiele für Talente, dessen Kauf sich später mit einer großen Ablösesteigerung bezahlt gemacht haben.

Nun hat der BVB in Belgien zugeschlagen, Flügelstürmer Duranville kommt vom Meister RSC Anderlecht. Mit seinen gerade einmal 16 Jahren hat er bereits einen Marktwert von fünf Millionen Euro. Er debütierte im Alter von 16 Jahren und fünf Tagen im Profiteam von Anderlecht und absolvierte in der laufenden Saison bislang sechs Partien in der Jupiler Pro League und erzielte Anfang September sein erstes Tor.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl berichtet nach dem Vertragsabschluss: "Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie großes Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen. Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.“

Knapp neun Millionen Euro soll sich der BVB nach übereinstimmenden Medienberichten diesen Transfer kosten lassen. Duranville hatte in Belgien noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.