VfL Bochum: Trotz 0:2 - VfL geht mit Selbstvertrauen in die Rückrunde

Nach der Hinrunde ist vor Rückrunde. Der VfL Bochum geht trotz der 0:2-Niederlage in Leverkusen mit Schwung in die Partie gegen Mainz 05 am Samstag.

Der VfL Bochum hat die Hinrunde der Fußball-Bundesliga mit einer 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen abgeschlossen. Dennoch gibt die Leistung den Spielern Hoffnung für einen erfolgreichen Abstiegskampf.

"Wir sind noch drin und haben eine komplette Rückrunde vor uns", ist nicht nur bei Kapitän Anthony Losilla das Selbstvertrauen zurück. "Auch wenn wir gegen Leverkusen zwei Tore kassiert haben, sieht man, dass wir stabiler geworden sind. Das ist der Schlüssel, um Erfolg zu haben."

Dem pflichtete Stürmer Philipp Hofmann bei: "Wir haben gut dagegengehalten und auswärts einen sehr ordentlichen Auftritt gezeigt." Das ließ sich von den Partien in der Fremde zuvor nicht behaupten. "Es hat sich gar nicht so wie eine Niederlage angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Dieses Mal haben wir uns nicht belohnen können, aber darauf können wir aufbauen."

Elfter Elfmeter gegen Bochum

Trotzdem dürfen die Versäumnisse nicht unter den Teppich gekehrt werden. "Auch wenn Leverkusen seine Qualität hat, hat man gesehen, dass wir sie hätten ärgern können", war bei Christopher Antwi-Adjei auch etwas Enttäuschung dabei. "Mit ein bisschen mehr Glück machen wir den Anschlusstreffer und wer weiß, wie dann das Spiel ausgeht."





Neben der mangelnden Chancenverwertung machte die VfL-Abwehr das, was die VfL-Abwehr in dieser Saison eben so macht. Oder mit Hofmanns Worten: "Ein guter, alter Elfmeter wieder." Bereits zum elften Mal bekam Bochum einen Strafstoß gegen sich gepfiffen.

Rückrunden-Auftakt in Mainz

"Wenn wir das Tor nicht bekommen und das Spiel lange offen halten, können wir hier was holen." Diese Chance machte der VfL durch individuelle Fehler jeweils zu Beginn der Halbzeiten zunichte. Lange auf die nächste warten muss die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch aber nicht.

"Zum Glück geht es am Samstag direkt weiter", sprach Antwi-Adjei das aus, was alle Bochumer am Mittwochabend dachten. Gegen Mainz (28. Januar, 15:30 Uhr) darf sich der VfL mit einer ähnlichen Auswärts-Leistung zum berechtigte Hoffnungen machen, den ersten Rückrunden-Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen.