Bundesliga: 0:2 - Leverkusen bestraft VfL-Fehler gnadenlos

Der VfL Bochum hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen verloren.

Der VfL Bochum hat zum Ende der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga eine Auswärts-Niederlage hinnehmen müssen. Bei Bayer Leverkusen verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch mit 0:2 (0:1).

Der erste Torschuss kam zwar nach acht Sekunden von Philipp Hofmann, den besseren Start in die Partie erwischten aber die Gastgeber. Bereits in der fünften Minute entwischte Moussa Diaby seinem Bewacher Danilo Soares und konnte im Strafraum nur noch durch ein Foul von Keven Schlotterbeck gestoppt werden.

Schiedsrichter Timo Gerach hatte zunächst weiterlaufen lassen, bekam aber einen Hinweis vom Video-Assistenten. Edmond Tapsoba verwandelte den fälligen Elfmeter (8.). Beinahe hätte der VfL die passende Antwort parat gehabt. Christopher Antwi-Adjei bediente Takuma Asano, der aus kürzester Distanz und etwas spitzem Winkel an Bayer-Keeper Lukas Hradecky scheiterte (9.).

Auch in der Folge hatten die Bochumer Probleme mit der Geschwindigkeit der Bayer-Offensive, die vor allem über die rechte Seite kam. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit stand der VfL kompakter, wie es Trainer Thomas Letsch gefordert hatte. Leverkusen kam bis zur Pause nicht mehr gefährlich vor das Tor - Bochum auf der anderen Seite aber auch nicht.

VfL: Riemann - Janko (Osei-Tutu, 70.) Lampropoulos, Schlotterbeck, Soares (Holtmann, 82.) - Losilla (Kunde, 82.), Masovic - Asano (Ganvoula, 70.), Stöger, Antwi-Adjei (Förster, 70.)- Hofmann. Riemann - Janko (Osei-Tutu, 70.) Lampropoulos, Schlotterbeck, Soares (Holtmann, 82.) - Losilla (Kunde, 82.), Masovic - Asano (Ganvoula, 70.), Stöger, Antwi-Adjei (Förster, 70.)- Hofmann. Bayer 04: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich - Frimpong (Bellarabi, 86.), Amiri, Wirtz (Azmoun, 72.), Hudson-Odoi (Adli, 46.) - Diaby (Kossounou, 79.), Hlozek (Palacios, 86.). Tore: 1:0 Tapsoba (8.), 2:0 Hlozek (53.) Schiedsrichter: Timo Gerach Zuschauer: 27.820

Der Beginn der zweiten 45 Minuten war das Ebenbild der Anfangsphase. Wieder drückte Leverkusen auf das Tempo. Wieder mit schnellem Erfolg. Kevin Stöger unterlief am eigenen Sechzehner ein folgenschwerer Ballverlust. Adam Hlozek nutzte die fehlende Zuordnung in der Bochumer Abwehr und erhöhte auf 2:0 (53.).





Bochum versuchte durch intensive Zweikämpfe zurück in die Partie zu kommen. Die große Chance auf den Anschlusstreffer hatte Antwi-Adjei nach langem Abschlag von Manuel Riemann (69.), doch der Flügelflitzer trat vollkommen frei vor Hradecky am Ball vorbei. Kurz darauf war Kapitän Anthony Losilla einen Schritt zu spät (75.).

Auch ein Dreifach-Wechsel in der VfL-Offensive brachte nicht den erhofften Schwung für die Schlussphase. Einzig Stöger hätte es noch einmal spannend machen können (89.). Weiter geht es für den VfL, der nun wieder auf den Relegationsplatz rutschte, am Samstag (28. Januar, 15:30 Uhr) beim FSV Mainz. Leverkusen trifft am Sonntag (29. Januar, 17:30 Uhr) auf den BVB.