VfL Bochum: Nächster Winter-Abgang steht fest

Der VfL Bochum hat einen weiteren Spieler abgegeben. Es handelt sich dabei um Tarsis Bonga, der keine Rolle mehr spielte.

Dritter Winter-Abgang beim VfL Bochum, der zweite an diesem Tag: Tarsis Bonga verlässt die Castroper Straße und wechselt fest zu Eintracht Braunschweig. Der 26-Jährige hat beim Zweitligisten einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben. Zuvor wurde sein Arbeitspapier in Bochum aufgehoben. Zuletzt hatte er sich als Probespieler unter Trainer Michael Schiele empfehlen dürfen, war auch mit ins Trainingslager gereist - und hat offenbar überzeugt.

In Bochum spielte Bonga keine Rolle mehr. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga vor eineinhalb Jahren kam er nur zu drei Einwechslungen, in dieser Saison wurde er gar nicht eingesetzt. "Wir haben ihm gegenüber immer klar kommuniziert, wie schwer es für ihn sein wird, in unserem Bundesligakader zu Einsatzzeiten zu kommen", erklärt Bochums Sportchef Patrick Fabian. "Tarsis hat seine Chance in Braunschweig genutzt. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei der Eintracht."

Insgesamt spielte Bonga 15 Mal für den VfL (keine Torbeteilligung). Er wechselte im Sommer 2020 vom damaligen Drittligisten Chemnitzer FC ins Ruhrgebiet.

Während der Offensivmann in Bochum nicht gebraucht wurde, freut man sich bei seinem neuen Klub. "Wir konnten uns in den vergangenen zwei Wochen ein sehr gutes Bild von Tarsis machen. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft", sagt Sportchef Peter Vollmann. "Mit ihm haben wir einen körperlich sehr robusten Stürmer verpflichten können. Er verfügt über eine gute individuelle Technik und passt sehr gut zu unserem Umschaltspiel."

Bonga soll der Eintracht dabei helfen, den Klassenerhalt im ersten Jahr nach dem Aufstieg zu sichern. Der Klub aus Niedersachsen steht vor dem Wiederbeginn der Liga einen Punkt über dem Relegations- und ersten Abstiegsplatz.

"Ich habe schon im Trainingslager die Mannschaft besser kennenlernen dürfen und andersherum war es genauso. Zudem konnte ich ein erstes Gefühl für den Verein entwickeln, das hat sehr gut funktioniert. Es für beide Seiten eine Win-Win-Situation, das möchte ich den Fans zeigen", erklärt er seinen Wechsel.

Bonga ist bereits der zweite Abgang von Bochum, der am Dienstag verkündet wurde. Neben ihm geht Tim Oermann, der junge Innenverteidiger wird nach Österreich verliehen.