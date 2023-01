1. FC Köln: Zehn Assists als Linksverteidiger - St. Pauli-Kapitän kommt ablösefrei

Der 1. FC Köln hat den ersten Zugang für die neue Saison verpflichtet. Vom FC St. Pauli kommt der Kapitän ablösefrei.

Nach dem 7:1 gegen den SV Werder Bremen gibt es die nächste positive Nachricht für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln.

Vom FC St. Pauli wurde Leart Paqarada verpflichtet. Der Linksverteidiger wechselt im Sommer ablösefrei zum FC und hat bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Der 28-Jährige ist Kapitän am Millerntor und kam in der laufenden Spielzeit bisher 15-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete vier Treffer vor. Bereits in der Vorsaison glänzte er mit zehn Assists als bester Vorbereiter der Liga auf seiner Position.

FC-Geschäftsführer Christian Keller betont: „Es freut uns sehr, dass wir Leart frühzeitig von unserem Weg überzeugen konnten und er ab der kommenden Saison für den FC auflaufen wird. Leart hat in den vergangenen Jahren in der 2. Bundesliga ein konstant hohes Leistungsniveau gezeigt und insbesondere im Spiel mit dem Ball eine große Qualität. Wenn er nun auch noch sein Spiel gegen den Ball konsequent weiterentwickelt, dann bringt Leart ein Gesamtpaket mit, das unserer Mannschaft sehr guttun kann.“

Der Transfer deutete sich bereits seit einigen Tagen am, Keller wurde in Kölner Medien bereits so zitiert, nachdem er in dem neuen Spieler den besten Linksverteidiger der 2. Bundesliga sieht. Auch andere Bundesligavereine wie Gladbach sollen Interesse bekundet haben.

Der Spieler erklärt nach seiner Unterschrift: „Ich bin unglaublich stolz, ab kommender Saison das FC-Trikot tragen zu dürfen. Eine ganze Stadt, die diesen Verein mit voller Emotion lebt und liebt. Zurückzukehren in die Stadt, in der ich groß geworden bin und die für mich immer Heimat bedeutet hat, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal in Müngersdorf aufzulaufen. Doch bis dahin liegt mein voller Fokus auf dem FC St. Pauli, dem ich sehr viel zu verdanken habe und bei dem ich immer positiv in Erinnerung bleiben möchte.“