Schalke gegen Leipzig: Frey könnte beginnen, Reis hat neue Alternativen

Schalke steht vor dem schweren Heimspiel gegen RB Leipzig. Ds sagt Trainer Thomas Reis vor dem Heimspiel am Dienstag.

Der Druck auf Schalke steigt weiter. Nach der Niederlage bei Eintracht Frankfurt liegt S04 vor dem letzten Hinrunden-Spieltag schon sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Leichter wird es aber nicht für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Denn am Dienstag (18:30 Uhr) kommt RB Leipzig nach Gelsenkirchen. Die Elf von Coach Marco Rose hat seit neun Bundesliga-Partien nicht mehr verloren und erkämpfte zuletzt ein 1:1 gegen die Bayern.

Das spricht nicht für Schalke, immerhin gibt es personell einige positive Nachrichten zu vermelden. Dominick Drexler (nach Corona-Erkrankung) und Marcin Kaminski sind wieder bereit für einen Kaderplatz. Rodrigo Zalazar (nach Mittelfußbruch) muss sich noch etwas gedulden.

Reis betont mit Blick auf die 90 Minuten gegen den Tabellenfünften: "Ich bin froh, dass sich der Trainingsplatz wieder füllt. Alex Král hat das Training gut absolviert. Ich hoffe, dass keine Rückschläge kommen und wir ihn weiter aufbauen können. Drexler und Kaminski konnten wieder voll trainieren. Leo Greiml hat erst einige Male trainiert. Mir ist bewusst, dass er noch keine 30 oder 40 Minuten spielen kann. Für zehn oder 15 Minuten reicht es aktuell."





Daher wird er nicht in die Startelf rücken, wie die aussieht, wollte Reis noch nicht verraten. Klar ist nur, dass nach über 360 Minuten ohne eigenen Treffer die Offensive die größte Baustelle ist. Reis erklärt: "Wir müssen dran bleiben, wir dürfen auch nicht verkrampfen. Wir arbeiten an den Abschlüssen, es muss der Knoten platzen. Wir gehen auf dem Platz auch bewusst ins Risiko. Leider schießen wir im Moment keine Tore. Wir gehen trotzdem mit Selbstvertrauen ins Spiel - haben gesehen, dass wir in der Liga bestehen können. Klar ist: Diese Lauf- und Zweikampfbereitschaft muss der Standard sein."

Und vorne könnte ein frischer Impuls helfen, auf jeden Fall bestätigte der Trainer, dass er die Überlegung hat, den neuen Angreifer Michael Frey gegen Leipzig von Beginn an zu bringen. Reis: "Er hat eine tolle Mentalität, will es hier zeigen. Wir haben nun eine gute Mischung im Sturmzentrum."