MSV Zebras wären bei Sieg gegen Waldhof dick im Geschäft - das interessiert Ziegner nicht

So schnell kann das in der 3. Liga gehen. Sollte der MSV Duisburg am Montagabend (23. Januar, 19 Uhr) gegen Waldhof Mannheim gewinnen, wären die Zebras wieder an der oberen Tabellenhälfte dran.