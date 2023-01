Über zwei Monate WM-Pause sind vorbei. Am Wochenende rollt wieder der Ball in der Fußball-Bundesliga. Für den FC Schalke 04 steht ein schweres Auswärtsspiel an.

Die Restrunde der 1. Bundesliga steht in den Startlöchern. Am Freitagabend (20. Januar, 20.30 Uhr) eröffnen RB Leipzig und der Rekordmeister FC Bayern München den 16. Spieltag. Einen Tag später (21. Januar, 15.30 Uhr) steigt dann auch der FC Schalke 04 wieder in den Spielbetrieb ein. Die Knappen gastieren beim amtierenden Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Mit neun Punkten nach 15 Partien rangiert Schalke auf dem letzten Tabellenplatz und hat bereits fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, der vom VfB Stuttgart belegt wird.

Eine Aufholjagd ist notwendig, am besten schon mit dem Beginn in Frankfurt, auch wenn die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis dort klarer Außenseiter ist. Vor allem, wenn man die Testspielergebnisse bedenkt. Während S04 in sechs Vergleichen keinen Sieg einfahren konnte, ging die Eintracht in sieben Spielen viermal als Sieger vom Platz und besiegte dabei Liga-Konkurrent RB Leipzig mit 4:2. In der Pressekonferenz vor der Partie gab der Schalke-Coach ein Update zur Personalsituation. Rodrigo Zalazar (Trainingsrückstand nach Mittelfußbruch), Leo Greiml (Trainingsrückstand nach Meniskusverletzung), Thomas Ouwejan (Innenbandanriss), Alex Kral (Bandscheibenprobleme), Niklas Tauer (Muskelfaserriss) Sebastian Polter (Kreuzbandverletzung), Sepp van den Berg (Bänderriss) und Justin Heekeren (Kreuzbandriss) werden definitiv nicht mitwirken können.

Dominick Drexler (Corona), Marius Bülter (angeschlagen), und Marcin Kaminski (krank) sind jeweils fraglich. Reis glaubt aber an eine Rückkehr von Aufstiegsheld Bülter: "Er war schon am Donnerstag wieder im Lauftraining. Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er spielen kann."

Falls Drexler ausfallen sollte, gibt es laut dem S04-Trainer folgende Optionen: Andreas Ivan aus der U23, Kenan Karaman als hängende Spitze oder Soichiro Kozuki. "Es liegt an uns, das Beste draus zu machen. Wir werden eine Truppe auf den Platz schicken, die gegen Frankfurt bestehen kann", erklärte Reis.