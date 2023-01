Unterschrieben ist noch kein Vertrag in Dortmund. Doch es deutet sich an, dass der BVB und Youssoufa Moukoko zueinanderfinden.

Das BVB-Spiel war noch gar nicht abgepfiffen, da verließ der ausgewechselte Youssoufa Moukoko die Fußballanlage „La Dama de Noche“ bereits in einem schwarzen Auto. Mehrere Fans rannten neben dem Fahrzeug her, hielten den Moment mit ihren Handys fest und riefen den Namen des noch so jungen Fußballers.

Moukoko ist schon jetzt jemand, der die Fans anzieht, vor allem die Kleinsten, Jungen und Mädchen werden nervös, wenn sie ihn sehen. Auch dies spielt eine Rolle bei den Verhandlungen um seinen neuen Vertrag, der Wert eines Spielers bemisst sich nicht nur anhand seiner sportlichen Qualitäten, sondern zum Teil auch anhand seiner Anziehungskraft.

BVB bietet Moukoko einige Millionen

Deswegen versucht der Stürmer gemeinsam mit seinem Berater Patrick Williams möglichst viel herauszuholen. Dies sorgte für Verstimmungen, so langsam aber befinden sich beide Seiten auf einem guten Weg, zueinanderzufinden. In der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen, es läuft auf eine Vertragsverlängerung hinaus.

Der BVB bietet Youssoufa Moukoko ein Gehalt von bis zu sechs Millionen Euro, das Festgehalt liegt bei drei bis vier Millionen Euro. Über zehn Millionen Euro Handgeld kommen dazu und auch Berater Patrick Williams erhält einen Millionen-Betrag. Unterschrieben ist der Vertrag noch nicht, erhöhen werden die Dortmunder dieses Angebot nicht mehr. Bis zum ersten Bundesligaspiel nach der Winterpause gegen den FC Augsburg (22. Januar/15.30 Uhr) soll Klarheit herrschen.

Haller mit Hattrick beim BVB-Testsieg

Als Youssoufa Moukoko bereits weggefahren war, endete das Testspiel des BVB gegen den FC Basel mit einem 6:0-Erfolg. Bemerkenswert waren dabei vor allem die drei Tore von Sebastien Haller; innerhalb von sieben Minuten gelang dem Stürmer ein Hattrick. Nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung befindet sich der 28-Jährige auf dem Weg zurück.