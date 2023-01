Schalke: DFB-Team mit Ouedraogo führt nach fünf Minuten 3:0

Beim 3:0-Erfolg der deutschen U-17-Nationalmannschaft gegen England tragen sich zwei Talente Borussia Dortmunds in die Torschützenliste ein.

Die U-17-Fußballer Deutschlands sind mit einem Prestigeerfolg ins Jahr 2023 gestartet. Im spanischen San Pedro del Pinatar setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wück, der Assan Ouédraogo vom A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04 in seiner Startelf aufgeboten hatte, vor 350 Zuschauern mit 3:0 (3:0) gegen England durch.

„Man kann von einem Start nach Maß sprechen, wenn man schon nach fünf Minuten mit 3:0 führt“, sagte Christian Wück auf dfb.de. Für den Traumstart hatten Charles Herrmann (1.) und Paris Brunner (5.) von Borussia Dortmund sowie Max Moerstedt (3.) von der TSG 1899 Hoffenheim gesorgt. „Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir von ihnen gefordert haben: Konsequenz vor dem Tor, Intensität in den Zweikämpfen“, sagte der 49-jährige DFB-Coach. „Genauso sind wir ins Spiel gestartet und haben jeden Fehler der Engländer in der Anfangsphase ausgenutzt.“

Schalkes Ben Weber und Taycan Etcibasi im deutschen U-16-Aufgebot

Die deutsche U-17-Auswahl, zu deren Aufgebot auch Schalkes B-Junioren-Kapitän Taylan Bulut gehört, der gegen England zur zweiten Halbzeit für Justin von der Hitz (1. FC Köln) eingewechselt worden ist, befindet sich gemeinsam mit dem U-16-Team des Deutschen Fußball-Bundes seit dem 4. Januar im Südosten Spaniens im Trainingslager und wird am Samstag (14. Januar, 15 Uhr) vor der Rückkehr in die Heimat ein zweites Mal in der Pinatar-Arena gegen die Young Lions testen. Indes trifft die U-16-Mannschaft des DFB, in deren Kader die Schalker Ben Weber und Taycan Etcibasi stehen, am Freitag (16 Uhr) auf das U-17-Team Costa Ricas.

Im bisherigen Saisonverlauf haben Christian Wück und seine Mannschaft zum Saisonauftakt im September beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg den dritten Platz belegt, im Oktober den Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde folgen lassen sowie mit zwei Unentschieden im November gegen die Türkei – jeweils 2:2 – das Jahr 2022 abgeschlossen. Vom 5. bis 15. Februar steht für das deutsche U-17-Team mit dem Algarve-Cup die Generalprobe für die entscheidende EM-Qualifikationsrunde in der Türkei (22. bis 27. März) gegen den Gastgeber, Finnland und Spanien an. (AHa/dfb.de)