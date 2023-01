VfL Bochum: Linksverteidiger weiter im Pech - an Nürnberg verliehen und sofort verletzt

Jannes Horn, vom VfL Bochum zum 1. FC Nürnberg ausgeliehen, bleibt das Pech treu. Er muss erneut aussetzen.

Im Sommer 2022 wechselte Jannes Horn vom 1. FC Köln zum VfL Bochum. Sein Vertrag in der Domstadt wurde nicht verlängert, er schloss sich daher ablösefrei dem VfL an.

Kaum dort angekommen, verletzte er sich und musste sich hinten anstellen. Nach auskuriertem Muskelfaserriss reichte es für den Defensiv-Allrounder nur zu zwei Einsätzen (58 Minuten) in der Bundesliga. Zudem durfte er einmal im DFB-Pokal ran.

Vor wenigen Tagen schloss er sich nun auf Leihbasis dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg an. Und auch dort ereilte ihn das Schicksal von Bochum. Denn im Test gegen den FC Schalke 04 (1:0 - Erik Shuranov erzielte das einzige Tor per Foulelfmeter) verletzte sich Horn erneut.

Die Untersuchung ergab bei ihm eine Verletzung des Außenmeniskus im Knie. Horn wird aus dem Trainingslager in Belek abreisen und am Freitag von Mannschaftsarzt Dr. Werner Krutsch operiert. Eine Ausfallzeit steht noch nicht fest.

Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, betont: „Das ist für alle Seiten eine bittere Nachricht und war direkt nach dem Spiel gegen Schalke auch nicht zu erwarten. Aber Verletzungen, so hart es auch ist, gehören zum Profisport leider dazu. Auch damit müssen wir nun umgehen.“

Horn war Nürnbergs zweiter Winterzugang, nachdem zuvor bereits Mittelfeldspieler Florian Flick vom FC Schalke 04 ausgeliehen wurde. Auf der anderen Seite wechselte Angreifer Manuel Wintzheimer auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg zum Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig. In 98 Zweitligaspielen erzielte Wintzheimer zwölf Treffer, in dieser Saison gelang ihm in elf Liga-Einsätzen ein Tor.