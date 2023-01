VfL Bochum: Zugänge, Fitness, Trainer - Zoller sieht viele Aspekte, die ihn hoffen lassen

Der Schlussspurt in der Bundesliga hat den Optimismus zum VfL Bochum zurück gebracht. Auch zu Simon Zoller.

Nach sechs Niederlagen in Serie zum Start der aktuellen Saison in der Fußball-Bundesliga musste man ein schlimmes Ende für den VfL Bochum befürchten.

Doch nach dem Trainerwechsel von Thomas Reis zu Thomas Letsch ging es bergauf. Daher hat der VfL nun den Anschluss gefunden und kann nach dem Auftakt der Restrunde gegen Hertha BSC (Samstag, 21. Januar, 15.30 Uhr) aus eigener Kraft erstmals die Abstiegsplätze verlassen.

Zoller bilanziert mit Blick auf den Tausch an der Seitenlinie: "Der Trainerwechsel hat uns in der Phase gut getan. Und wir verstehen jetzt, was das jetzige Trainerteam von uns möchte."

Daher gab es - speziell zuhause "anne Castroper" - zahlreiche Punkte und neues Selbstvertrauen vor der Winterpause. Und die Siege, der Anschluss und "zwei top Spieler (Keven Schlotterbeck und Pierre Kunde Malong, Anmerkung der Redaktion), die wir geholt haben" lassen Zoller optimistisch nach vorne schauen.

Der erste Trainingsblock nach der Pause war extrem fordernd, wir sind dort zusammengewachsen, teilweise war das am Limit Simon Zoller

Denn es gibt weitere Punkte, die den Angreifer von einem Happy End nach der Spielzeit träumen lassen. Er erklärt: "Der erste Trainingsblock nach der Pause war extrem fordernd, wir sind dort zusammengewachsen, teilweise war das am Limit. Da hat man gemerkt, dass wir eine gute Truppe sind. Das stimmt mich sehr positiv."

Daher gehen die Bochumer mit Selbstvertrauen und voller Lust in die ersten 90 Minuten zuhause gegen die Berliner. Denn eine so lange Winterpause gab es bisher noch nicht. Zoller. "Erstmal freuen wir uns, dass wir nach vielen Wochen wieder spielen dürfen. Das war eine wirklich lange Phase. Wir hoffen, dass wir mit dem Heimspiel da anknüpfen können, wo wir aufgehört haben."

Das war ein 1:0 in Augsburg und ein 2:1 gegen Gladbach. Jetzt soll der dritte Dreier in Serie her. Gegen die Berliner wird es sicher auch auf die Physis ankommen, hier sieht der ehemalige Kölner seine Mannschaft "einen, wenn nicht sogar zwei Schritte weiter." Zoller: "Daher bin ich überzeugt, dass wir zuhause gewinnen werden."

Ob mit oder ohne den Stürmer, der zuletzt als Rechtsaußen eingesetzt wurde, in der Startelf, das steht noch nicht fest. Fakt ist, dass der 31-Jährige die Zeit nach seiner Verletzung (Kreuzbandriss) genutzt hat, um auch eine andere Sichtweise zu bekommen, wie er im Trainingslager in Spanien verriet. "Die Phase hat mich nachdenklich gemacht. Ein Kreuzbandriss ist mit die schlimmste Verletzung, die man in dem Job haben kann. Es gab zu Beginn Komplikationen und die Ungewissheit, ob das wieder funktioniert. Am Ende hat es funktioniert. Man wird insgesamt feinfühliger für Situationen. Verschiedenste Sachen nimmt man nach so einer Rückkehr in der Kabine wahr, der Einblick ist ein anderer. Viele Dinge schätze ich daher anders ein, das kommt mir jetzt sicher entgegen."