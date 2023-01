Ex-Essener Cebio Soukou hat neuen Verein gefunden

Nach seiner Vertragsauflösung beim SV Sandhausen hat der frühere RWE-Stürmer Cebio Soukou einen neuen Klub gefunden. Er wechselt ins Ausland.

Nur wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung beim SV Sandhausen hat Cebio Soukou einen neuen Verein gefunden. Der Offensivspieler läuft künftig für Bandirmaspor in der Türkei auf. Das verkündete der Verein aus dem Nordwesten des Landes, der in der zweiten Liga den fünften Tabellenplatz belegt, am Montag. Demnach hat Soukou einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterzeichnet.

Für den 30-Jährigen ist es die erste Station im Ausland. Vor über zehn Jahren hatte seine Karriere im Ruhrgebiet Fahrt aufgenommen. Soukou stammt aus Bochum und durchlief den Nachwuchs des VfL. Aus der zweiten Mannschaft der Bochumer wechselte er 2012 zu Rot-Weiss Essen, blieb dreieinhalb Jahre an der Hafenstraße und erzielte 19 Tore in 67 Einsätzen.

Über Erzgebirge Aue und Hansa Rostock führte sein Weg zu Arminia Bielefeld. Mit dem damaligen Zweitligisten feierte er 2020 den Aufstieg und erfüllte sich den Traum von der Bundesliga.

Ein Jahr später zog Soukou zum SV Sandhausen weiter. Für den Zweitligisten kam der Stürmer in der Hinrunde auf 14 Einsätze, dreimal spielte er von Beginn an. Kürzlich teilte der Tabellenletzte mit, nicht mehr mit Soukou zu planen. Kurz darauf folgte die Auflösung des Vertrages.





Nun wagt er der Sprung in die Türkei. Bei Bandirmaspor trifft Soukou auf Kapitän Kerim Avci, mit dem er einst bei Rot-Weiss Essen zusammenspielte.