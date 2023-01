VfL Bochum: Nächste Verletzung im Trainingslager - Youngster muss pausieren

Der VfL Bochum bereitet sich in Spanien auf den Bundesliga-Wiederbeginn vor. Am Sonntag verletzten sich zwei Spieler.

Seit dem gestrigen Samstag weilt der VfL Bochum im Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera. Eine Woche lang will Trainer Thomas Letsch sein Team an der Mittelmeerküste auf die Restrunde in der Bundesliga, die für den Revierklub am 21. Januar mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC startet, vorbereiten.

Am Sonntag mussten die Bochumer zunächst allerdings zwei personelle Rückschläge verkraften. Zwei Spieler verletzten sich bei der Einheit am Vormittag. Neben Ersatztorhüter Michael Esser (muskuläre Probleme) traf es Youngster Mats Pannewig.

Der 18 Jahre alte Kapitän des U19-Teams blieb im Rasen hängen und verdrehte sich offenbar das Knie. Bei der zweiten Einheit des Tages fehlte der zentrale Mittelfeldspieler. Wie schwerwiegend die Blessur ist, ist noch nicht bekannt. Eine genaue Diagnose steht, wie bei Esser, noch aus. (mit gp)