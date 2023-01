VfL Bochum: Horn nach Nürnberg verliehen, Bonga trainiert bei Drittligist

Der VfL Bochum ist ins Trainingslager aufgebrochen. Kurz zuvor ist Jannes Horn noch bei einem Zweitligisten untergekommen.

Das Personalkarussell beim VfL Bochum dreht sich weiter. Nachdem der Bundesligist zuletzt Keven Schlotterbeck und Pierre Kunde Malong verpflichtet hatte, steht nun ein Abgang fest. Unmittelbar vor dem Aufbruch ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera ist Jannes Horn auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Das teilten die Bochumer am Samstagnachmittag mit. Der Linksverteidiger wird die restliche Spielzeit beim abstiegsbedrohten Zweitligisten verbringen.

Horn war erst im Sommer an die Castroper Straße gewechselt, zuvor spielte er beim 1. FC Köln. Die Erwartungen konnte der 25-Jährige bis dato aber nicht erfüllen, denn auch aufgrund einer Verletzung zum Saisonstart kam Horn lediglich in drei Pflichtspielen mit insgesamt 85 Minuten Spielzeit zum Einsatz. "Die Eindrücke von Jannes aus den vergangenen Wochen waren sehr positiv. Wir erhoffen uns von der Leihe nach Nürnberg, dass er durch regelmäßige Einsätze sein Leistungspotenzial voll ausschöpfen kann und erwarten ihn im Sommer in guter Verfassung wieder zurück", begründet Bochums Sportchef Patrick Fabian die Leihe.

Bereits seit Donnerstag war klar, dass Tarsis Bonga den VfL nicht mit ins Trainingslager begleitet. Der Angreifer spielt in den Planungen von Trainer Thomas Letsch keine Rolle mehr und soll sich nach einem neuen Klub umsehen. In dieser Saison spielte Bonga keine Minute, stand nur zweimal in der Bundesliga im Kader. Lediglich 15 Partien bestritt er für die Bochumer in den vergangenen zweieinhalb Jahren, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.

Wie Eintracht Braunschweig nun am Samstag mitteilte, befindet sich der 1,97-Meter-Mann gegenwärtig bei den Niedersachsen im Probetraining. Sein Vertrag in Bochum läuft am Ende der Saison aus. Bonga könnte laut des Zweitliga-Aufsteigers im Testspiel gegen den Halleschen FC am Sonntag zum Einsatz kommen. Die Eintracht hatte kurz zuvor in Manuel Wintzheimer bereits einen Angreifer verpflichtet, er kommt auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg.