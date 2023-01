Im Test gegen Zürich: Schalke kassiert späten Ausgleichstreffer, Polter verletzt raus

Viertes Testspiel, zum vierten Mal kein Sieg. Die Vorbereitung des FC Schalke bleibt nach dem 2:2 gegen den FC Zürich holprig.

Viertes Testspiel – und zum vierten Mal kein Sieg. Die Vorbereitung des FC Schalke 04 auf die Rückrunde der Bundesliga verläuft weiter holprig. Gegen den FC Zürich mussten sich die Gelsenkirchener mit einem 2:2 (0:1) zufrieden geben. Sorichiro Kozuki (52.) und Simon Terodde (57.) trafen für S04. Vor der Pause traf Nikola Katic (11.) für den FCZ. Per Strafstoß konnte Jonathan Okita spät für den Tabellenletzten der Schweizer Liga ausgleichen (89.).

Dabei gelang den Schalkern vor der Pause auffallend wenig. Der ersten Elf war die intensive erste Trainingswoche anzusehen, denn es fehlte an Spritzigkeit, Spannung und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Fast kläglich vergab etwa Sebastian Polter früh die große Chance zur 1:0-Führung, als er aus fünf Metern frei stehend danebenschoss (4.). Bitter für S04: Nach nur 15 Minuten musste Polter mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

Viel mehr als die Konterchance lief bei den Königsblauen lange nicht zusammen. Auffällig war allerdings die Anfälligkeit bei Standardsituation der Züricher – obwohl das noch am Vortag trainiert wurde. Gleich dreimal kam FCZ-Verteidiger Nikola Katic frei zum Kopfball. Einmal setzte er den Ball in den Winkel (25.) – das 0:1.

Mehr Zug im Schalker Spiel in der zweiten Halbzeit

Ab Minute 46 bot sich den rund 200 anwesenden Schalke-Fans im Titanic Deluxe Football Center in Belek (Türkei) ein anderes Bild. Mit verändertem Personal war deutlich mehr Zug im Spiel der Gelsenkirchener. Vor allem dank Simon Terodde. Nach Hereingabe von Marius Bülter hämmerte zunächst Sorichiro Kozuki den Ball zum 1:1 ins Netz (52.) – für den Japaner, der aus der U23 hochgezogen wurde, war es das vierte Tor im vierten Testspiel.

Aufstellung Schalke 04 1. Halbzeit: Schwolow – Brunner, Yoshida, Matriciani, Müller – Krauß, Drexler – Sané, Larsson, Karaman – Polter (Ivan, ab 15. Min.). Schwolow – Brunner, Yoshida, Matriciani, Müller – Krauß, Drexler – Sané, Larsson, Karaman – Polter (Ivan, ab 15. Min.). Aufstellung Schalke 2. Halbzeit: Langer – Aydin, Cissé, Kaminski, Mohr – Latza, Ivan – Kozuki, Mollet, Bülter – Terodde

Wenig später köpfte Simon Terodde zum 2:1 ein (57.) – es war die Vollendung des schönsten Angriffs des Tages. In zentraler Position spielte Terodde Mehmet Aydin frei, indem er den Ball geschickt durch seine Beine laufen ließ. Aydins Flanke versenkte der Top-Stürmer dann geschickt per Kopf in den Winkel. Erneut Terodde (70., 85.) und Marius Bülter (71.) hatten dann für die Entscheidung sorgen konnten, doch vergaben gute Gelegenheiten.

Das wurde ganz spät noch bestraft, denn der FC Zürich glich wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff per Strafstoß aus. Jonathan Okita verwandelte sicher. Mehmet Aydin hatte gefoult.

Die nächste Chance auf den ersten Testspielsieg haben die Schalker am Dienstag im Duell mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr).