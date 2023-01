Schalke: "Größte Baustelle geschlossen" - Uronen-Transfer perfekt

Der FC Schalke hat einen neuen Linksverteidiger: Jere Uronen wird von Stade Brest ausgeliehen. Der 28-Jährige hat Erfahrung in der Champions League.

Die Logistik ist auch im Profifußball manchmal ein Hindernis. Das musste der FC Schalke 04 in diesen Tagen feststellen. Gern hätten die Gelsenkirchener ihren Neuzugang Jere Uronen schon früher ins Trainingslager ins türkische Belek einfliegen lassen, doch passende Flugverbindungen nach Antalya gab es nur wenige. Nach einem Zwischenstopp in München kam der 28 Jahre alte Finne erst am Freitagabend im Schalker Trainingscamp an.

Doch inzwischen steht fest: Der Linksverteidiger wechselt vom französischen Erstligisten Stade Brest zum Tabellenletzten der Bundesliga. Zunächst wird Uronen für sechs Monate ausgeliehen. Im Anschluss hat Schalke die Option, den 28-Jährigen fest zu verpflichten. Die Option gilt ligaunabhängig, also auch im Falle eines Abstiegs in die 2. Bundesliga.

„Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Chef-Trainer waren sehr gut. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und vor allem auf mein erstes Spiel in der Veltins-Arena vor den Schalker Fans“, sagt Uronen zu seinem Transfer.

Uronen-Verpflichtung ist eine Reaktion auf die Verletzung von Ouwejan

Die Verpflichtung des Finnen ist auch eine Reaktion auf die anhaltenden Verletzungsprobleme von Thomas Ouwejan. Nach seinem Innenbandanriss ist der 26 Jahre alte Niederländer weiterhin nicht komplett schmerzfrei. Noch kann er nicht mit der Mannschaft trainieren. „Ich muss ehrlich zugeben, dass die Position links hinten für mich die größte Baustelle im Kader war“, sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel. „Uronen war die beste und auch die umsetzbarste Lösung für uns.“

Viel Spielpraxis konnte der 28-Jährige in den vergangenen Monaten allerdings nicht sammeln. Nur sechsmal kam er in der laufenden Saison für Brest zum Einsatz (ein Assist). Trotzdem sind die Schalker davon überzeugt, dass Uronen eine Verstärkung sein kann. Im Auge hatte Chefscout André Hechelmann den Neuzugang schon, als er noch bei der KRC Genk in Belgien gespielt hatte. Dort sammelte er zwischen 2016 und 2021 sogar Erfahrungen in der Champions League. Bei der Europameisterschaft 2021 stand er für die finnische Nationalmannschaft in allen drei Partien in der Startelf.

Sein Debüt für Schalke 04 könnte er womöglich schon an diesem Samstag (13.30 Uhr) geben, wenn die Königsblauen in Belek gegen den Schweizer Meister FC Zürich testen.