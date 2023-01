Schalke: Umgeknickt im Spaßtraining - S04 bangt um Heekeren

Eigentlich sollte der Spaß am Donnerstag bei Schalke im Vordergrund stehen. Doch der wurde von einer Verletzung getrübt.

Am Donnerstagvormittag sollte der Spaß bei Schalke 04 im Vordergrund stehen. Nach zuletzt vielen harten Einheiten im Trainingslager ging es ausnahmsweise mal etwas lockerer zu. Motto des Tages war „Jung gegen Alt“. Bei einem Kleinfeldspiel traten dementsprechend die alten Hasen der Mannschaft gegen die Jüngeren an. Später gab es noch einen Kopfball-Wettkampf in dieser Konstellation.

Noch etwas brisanter wurde es für die Profis durch einen Wetteinsatz von 25 Euro pro Person. Heißt: Für das Gewinnerteam ging es um ein nettes Taschengeld.

Überschattet wurde die Einheit allerdings von der ersten Verletzung während des Trainingscamps. Im Team der Jungen knickte Torwart Justin Heekeren (21) böse um, während er als Feldspieler aushalf. Ganz ohne Fremdeinwirkung. Sofort ging er zu Boden und stöhnte vor Schmerzen. Von zwei Betreuern gestützt wurde er vom Feld gebracht. Genauere Untersuchungen werden folgen.