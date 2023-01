Fortuna Düsseldorf: Starabgang beim 1. FC Köln und Gladbach gehandelt

Einst zahlte Fortuna Düsseldorf acht Millionen Euro für die Dienste von Dawid Kownacki. Nun wird er ablösefrei gehen, womöglich zu einem Rhein-Rivalen.

Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach haben in der Fußball-Bundesliga eines gemeinsam. Beiden Klubs droht im Sommer ein großer Umbruch - mitsamt des Verlust mehrerer Stammspieler.

Während beim 1. FC Köln Kluburgestein Timo Hornm aktuell nur die Nummer zwei, vor einem ablösefreien Wechsel steht, könnten auch Jonas Hector und Ellyes Skhiri den FC ohne Ablöse verlassen, wobei Hector darüber nachdenkt, seine Karriere zu beenden.

Auch Gladbach drohen Stammspieler ablösefrei zu verlassen, sollten sie nicht schon im Winter gehen und noch eine Ablöse einbringen. Keeper Yann Sommer (in Kontakt mit dem FC Bayern), Marcus Thuram und Ramy Bensebaini stehen nur noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. Bensebaini soll unter anderem vom BVB umworben sein.

Verluste durch die Corona-Pandemie, Stammspieler gegen ohne Ablöse, da müssen beide Klubs ebenfalls versuchen, Zugänge zu finden, die im Sommer keine Ablöse kosten.

So einen Spieler gibt es in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. Dort wechselte Offensivmann Dawid Kownacki im Sommer 2019 von Sampdoria Genua für eine Ablöse von acht Millionen Euro nach Düsseldorf. Nun läuft sein Vertrag aus. Und auch wenn der 25-Jährige seinen Marktwert von 7,5 Millionen Euro im Jahr 2020 nicht halten konnte (aktuell beträgt er 2,5 Millionen Euro), so ist Kownacki begehrt.

Denn in dieser Saison ist er der Topscorer bei der Fortuna. Nach 17 Partien hat er sechs Treffer und sechs Vorlagen auf seinem Konto. Daher haben offenbar der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an Kownacki interessiert.

Wobei es schon hieß, dass das Gesamtpaket, das hier im Raum steht, für den FC kaum zu stemmen sein. Zudem berichtet die "Bild", dass der Angreifer sich einen Wechsel nach Gladbach sehr gut vorstellen könne, allerdings gäbe es auch andere Angebote für den Polen, der bisher sieben Mal für die polnische A-Nationalmannschaft auflief. Sollte Thuram Gladbach bereits im Winter verlassen, stünde auch ein Winter-Wechsel von Kownacki im Raum, da Gladbach in dem Fall eine Ablöse zahlen könnte.