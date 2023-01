Ex-Schalker Fabian Reese wechselt in die Bundesliga

Das frühere Schalke-Talent Fabian Reese kehrt in die Bundesliga zurück. Er wechselt im kommenden Sommer zu Hertha BSC.

Dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 wird Fabian Reese wieder in der Fußball-Bundesliga auflaufen.

Den 25 Jahre alte Offensivspieler zieht es im kommenden Sommer zu Hertha BSC. Bei den Berlinern unterzeichnete Reese einen Vertrag bis 2026. Da sein Arbeitspapier beim Zweitligisten nach dieser Saison endet, kann Reese ablösefrei in die Hauptstadt wechseln.

"Fabian Reese hat sich in den vergangenen Spielzeiten sehr gut entwickelt und in den Fokus einiger Vereine gespielt. Wir freuen uns, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat", sagte Herthas Sportchef Fredi Bobic. "Er ist ein schneller, dynamischer Stürmer, der sowohl auf der Außenposition als auch im Zentrum zum Zug kommen kann."

Reese spielt seit Anfang 2020 in Kiel und gehört zu den Leistungsträgern. In 102 Pflichtspielen kommt der Linksaußen auf elf Tore und 24 Vorlagen. Zuvor stand der gebürtige Kiele lange Zeit auf Schalke unter Vertrag: Reese wechselte 2013 in die U17 der Knappen. Drei Jahre später unterzeichnete er einen Profivertrag.





Durchsetzen konnte sich Reese allerdings nicht. Um Spielpraxis zu sammeln, verlieh Schalke ihn zwischenzeitlich an den Karlsruher SC und an Greuther Fürth. Für die S04-Profis stand er in 16 Partien auf dem Feld. Jetzt ist Reese über den Umweg Kiel zurück in der Bundesliga.