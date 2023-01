Fortuna Köln: Zwei Talente stellen sich im Training vor

Fortuna Köln hat die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga West aufgenommen. Mit dabei waren zwei Talente.

Es war eine durchwachsene erste Saisonhälfte für Fortuna Köln in der Regionalliga West. 18 Spiele, 26 Punkte, Tabellenplatz zehn - es dürfte klar sein, dass sich die Verantwortlichen um Cheftrainer Markus von Ahlen in der Rückrunde eine bessere Bilanz erhoffen.

Und das voraussichtlich weitestgehend mit dem bestehenden Personal. Eine große Offensive auf dem Transfermarkt ist nicht geplant. Verstärkungen könnte es dennoch geben - aus den eigenen Reihen.

Denn beim Trainingsauftakt durften sich zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs zeigen. Joel Agbo und Waiss Ezami bekommen in der Wintervorbereitung die Chance, sich im Kreise der Profis für höhere Aufgaben zu empfehlen. Im Laufe der nächsten Zeit sollen auch weitere Nachwuchsspieler an den Einheiten der Südstädter teilnehmen.

Bei Abgo handelt es sich um einen 19 Jahre alten Offensivspieler. Er steht seit dem Sommer bei der Fortuna unter Vertrag und kommt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der fünftklassigen Mittelrheinliga spielt. In der Hinrunde bestritt Abgo 13 Einsätze für die Reserve und erzielte einen Treffer.

Mittelfeldmann Ezami ist noch ein Jahr jünger und gehört zum Kader der U19 aus der A-Junioren Mittelrheinliga. Doch auch der Deutschafghane sammelte bereits Erfahrungen in der Mittelrheinliga (drei Tore, eine Vorlage).

Nach dem eher lockeren Aufgalopp beim ersten Training will Coach von Ahlen ab diesem Mittwoch das Pensum erhöhen. Das erste Testspiel steht am Samstag an. Die Fortuna gastiert beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Bevor das neue Pflichtspieljahr mit dem Nachholspiel gegen den 1. FC Bocholt bereits am 28. Januar beginnt, stehen außerdem Tests gegen den KFC Uerdingen (13. Januar) und Fortuna Düsseldorf II (21. Januar) an.