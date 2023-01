VfL Bochum: Auf die Letsch-Elf warten zwei attraktive Testspielgegner

Der VfL Bochum wird im Rahmen seines Trainingslagers in Jerez drei Testspiele absolvieren, zwei Gegner stehen dabei schon fest.

Noch drei Wochen bis zum Restrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Bochum startet am Montag an der Castroper Straße in die letzten drei Wochen der Vorbereitung. Am 7. Januar geht es dann ins Trainingslager nach Jerez.

Dort wird die Elf von Trainer Thomas Letsch drei Testspiele bestreiten. Das veröffentlichte der VfL Bochum noch an Silvester. Zwei davon sind bereits fixiert, ein dritter Gegner wird noch gesucht.

Bisher stehen zwei Spiele gegen Schweizer Erstligisten fest. Am 10. Januar kommt es zum Aufeinandertreffen mit den Grasshoppers Zürich. Mit 27 Meistertiteln - dem letzten allerdings im Jahr 2003 - ist der Klub Rekordmeister. Historisch gesehen einer der größten und historisch also gesehen erfolgreichsten Klubs des Landes. Aktuell befindet sich die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini auf dem siebten Rang. Mit Renat Dadashov spielt der Bruder des Schalke-II-Stürmers Rufat Dadashov.

Drei Tage später bekommt es der VfL mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler zu tun: Es geht gegen den FC Luzern. Dort ist im Sommer Max Meyer hingewechselt. Der gebürtige Oberhausener hat in elf Einsätzen in der Schweizer Super League sechs Tore erzielen können.

Für beide Partien ist wie gewohnt ein Livestream geplant. Wie in Deutschland geht es in der ersten Schweizerischen Liga auch am Wochenende des 21./22. Januar mit dem Spielbetrieb weiter. Der VfL Bochum trifft zum Restrundenauftakt mit Hertha BSC direkt mal auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Übersicht:

10. Januar 2023, 15 Uhr: VfL Bochum – Grasshopper Club Zürich (Trainingsanlage Hotel Barcelò Montecastillo)

13. Januar 2023, 13 Uhr: Gegner offen (Estadio Municipal Ciudad de La Línea)

13. Januar 2023, 15 Uhr: VfL Bochum – FC Luzern (Estadio Municipal Ciudad de La Línea)