Bochum: VfL verlängert langfristig mit Abwehr-Talent Oermann

Der VfL Bochum hat kurz vor Weihnachten mit Tim Oermann langfristig verlängert. Das Abwehrtalent hat einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Für Tim Oermann kam die Bescherung zwei Tage zu früh. Der VfL Bochum hat langfristig mit dem Abwehrtalent verlängert. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Das gab der Bundesligist am Donnerstagabend bekannt.

Seit dieser Saison gehört der gebürtige Bochumer, der den gesamten Nachwuchsbereich des VfL durchlaufen hat, zum Profikader und kam bereits in vier Bundesliga-Partien zum Einsatz. "Tim Oermann ist ein weiteres gutes Beispiel für die Durchlässigkeit vom eigenen Nachwuchs hin zu den Profis", sagte Sportchef Patrick Fabian nach der Unterschrift.

Gebürtiger Bochumer aus eigener Jugend

"Er hat nachgewiesen, dass er den großen Schritt von der U19 bis in ein Bundesligateam bewältigen kann. Wir freuen uns darauf, ihn bei seinen nächsten Entwicklungsstufen zu begleiten und sehen in ihm ein wichtiges Element für unsere zukünftigen Kader."

Oermann selbst merkte man die Freude über die Verlängerung ebenfalls an: "Die Bundesliga ist eine der Top-Ligen, dort mitspielen zu können ist ein unglaubliches Privileg, dazu noch mit dem Verein, dem ich vieles zu verdanken habe", sagte er gegenüber den VfL-Medien.

"Ich bin froh, dass der VfL an mich geglaubt und gefördert hat. Ich werde alles dafür tun, dass wir als Team erfolgreich sind und bin bereit, mich den neuen Herausforderungen zu stellen." Am liebsten natürlich in der Bundesliga. "Der Klassenerhalt ist unser oberstes Ziel, dabei will ich mit hundertprozentigem Einsatz mithelfen", so Oermann weiter.