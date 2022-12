Schalke: Finanzvorständin Rühl-Hamers bleibt langfristig

Der FC Schalke 04 geht mit Christian Rühl-Hamers in die Zukunft. Die Finanzvorständin hat einen langfristigen Vertrag unterzeichnet.

Auf Personalmeldungen warten die Fans und Mitglieder des FC Schalke 04 schon seit Wochen. Welche Spieler kommen? Beginnt bald ein neuer Sportdirektor? Ein Vertrag wurde tatsächlich unterschrieben - aber der Inhalt hat nur bedingt mit der Profimannschaft zu tun. Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers bleibt langfristig bei den Königsblauen. Was die Mitglieder am Vormittag via Newsletter erfuhren, wurde um 13 Uhr offiziell.

Schalke-Aufsichtsrat Hefer: "Finanzielle Situation nachhaltig verbessert" Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer schwärmte: "Sie musste zusammen mit Peter Knäbel eine Herkulesaufgabe lösen, als es im ersten Halbjahr 2021 darum ging, die Lizenz für die 2. Bundesliga trotz großer Umsatz- und Einnahmeveruste zu erhalten. Damals wurde der Grundstein für den späteren Aufstieg gelegt." Hefer ergänzte: "Gemeinsam mit ihrem Team ist es ihr außerdem gelungen, neben den kurzfristig notwendigen Lösungen auch die Entwicklung langfristiger Konzepte voranzutreiben, die die finanzielle Situation des Klubs nachhaltig verbessern sollen."

Rühl-Hamers arbeitet seit 2010 für Schalke

Rühl-Hamers, ausgebildete Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, arbeitet seit 2010 für Schalke, wurde damals Direktorin für Finanzen und Personal unter dem langjährigen Finanzchef Peter Peters. In ihrer aktiven Fußballkarriere war sie Nationalspielerin bei den Juniorinnen.

Nach Peters' Rücktritt im Sommer 2020 übernahm sie dessen Position zunächst vorläufig und wurde dann im Oktober 2020 fest in den Vorstand berufen. In ihre bisherige Amtszeit fielen die Corona-Pandemie der Abstieg in die Zweite Liga, die Trennung vom langjährigen Hauptsponsor Gazprom und der sofortige Wiederaufstieg - turbulente Tage.

Rühl-Hamers steht damit länger unter Vertrag als ihre Vorstandskollegen. Die Verträge von Bernd Schröder und Peter Knäbel gelten bis ins Jahr 2024.