Schalke: Generalprobe steigt gegen Bundesliga-Konkurrenten

Der FC Schalke 04 wird seine Generalprobe vor der Bundesliga-Rückrunde gegen einen Liga-Konkurrenten bestreiten. Das gab S04 am Mittwoch bekannt.

Der FC Schalke 04 hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im Kalenderjahr 2023 misst sich die Mannschaft von Chef-Trainer Thomas Reis mit Werder Bremen. In der Bundesliga empfängt Schalke die Bremer am 29. April 2023.

Das Duell mit dem Mit-Aufsteiger wird am Samstag, 14. Januar, um 15.30 Uhr in der Veltnis-Arena angepfiffen. Tickets für das Kräftemessen mit den Grün-Weißen sind ab sofort erhältlich.

Auf tickets.schalke04.de können die Fans Karten erwerben.

Vor der Partie gegen Werder Bremen bestreitet Schalke noch zwei weitere Testspiele nach der kurzen Weihnachtspause. Beide Begegnungen finden während des Trainingslagers im türkischen Belek statt: Am 7. Januar gegen den FC Zürich sowie am 10. Januar gegen den 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist jeweils um 15.30 Uhr Ortszeit. Das erste Bundesligaspiel im neuen Kalenderjahr steigt am Samstag, 21. Januar, um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt.

Schalke-Vorbereitung in der Übersicht

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Samstag, 14. Januar 2023 (15.30 Uhr): Schalke 04 - Werder Bremen

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04