Schalke: 16.000 Fans und Überraschungsgast beim Weihnachtssingen

Der FC Schalke 04 hat am S04-Weihnachtssingen 16.000 Fans in der Arena begrüßen dürfen. Und es gab einen Überraschungsgast.

Der FC Schalke 04 hat am Sonntagabend sein Weihnachtssingen durchgeführt. 16.000 Fans kamen in die Arena, um zusammen Weihnachtslieder zu singen und sich auf das Fest vorzubereiten.

Zunächst mussten die oft ganz in blau-weiß weihnachtlich gekleideten Zuschauer aber eine Enttäuschung hinnehmen. Die als Topact angekündigte Vanessa Mai musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. "Liebes Maiteam, leider kann ich heute Abend nicht wie geplant auf Schalke dabei sein", schrieb die Musikerin in ihrem Instagram-Account. "Heute Morgen wollte ich es noch probieren, aber es geht nicht. Ich liege leider krankheitsbedingt komplett flach." Sie freue sich bereits auf das nächste Jahr.

Die Veranstalter haben aber kurzfristig nur wenige Stunden später Ersatz gefunden. Mit Olaf Henning sprang ein echter Schake-Fan ein. Henning wurde entspechend begeister von den Zuschauern empfangen.





Zwei Jahre lang mussten die S04-Fans auf das Weihnachtssingen verzichtet. Wegen der Corona-Pandemie fiel es 2020 und 2021 aus. Nun also die Neuauflage vor festlicher Kulisse in der Schalke-Arena. Allerdings kamen deutlich weniger Zuschauer als beim letzten Mal. 2019 waren es 34.000 Fans. Diesmal mit 16.000 Besuchern nur knapp die Hälfte.

Die Veranstaltung am 3. Advent war nicht die einzige ihrer Art in Gelsenkirchen. Denn am kommenden Sonntag findet in der Glückauf-Kampfbahn im Stadtteil Schalke das Adventssingen des Supportersclub statt. Die von den Fans zusammen mit der Kirche orgenisierte Veranstaltung findet bereits zum sechsten Mal statt und ist mit 500 Besuchern schon so gut wie ausgebucht. Der Supportersclub ist eine 1996 gegründete Interessenvetretung von S04-Mitgliedern. Alle Erlöse aus einem kleinen Weihnachtsmarkt, der an der "GAK" aufgebaut wird, gehen zudem an wohltätige Zwecke in Gelsenkirchen.