Deutsche Fußball Ligen: DFB verabschiedet Rahmenterminkalender für 2023/24

Der DFB hat in einer Sitzung den Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 der deutschen Profi-Ligen festgelegt.

Die Fußball-Bundesliga startet am 18. August kommenden Jahres in die neue Saison, der Meister wird in der nächsten Spielzeit spätestens am 18. Mai 2024 gekürt. Dies geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main verabschiedet hat. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 19./20. Dezember 2023 terminiert. Bereits ab dem 12. Januar 2024 rollt dann wieder der Ball in der Bundesliga.

Das Finale im DFB-Pokal steigt am 25. Mai 2024 in Berlin - knapp drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft. Die erste Pokalrunde am Wochenende vom 11. bis 14. August 2023 findet wie stets vor dem Bundesliga-Auftakt statt. Am 12. August spielen zudem der Meister und der Pokalsieger aus der laufenden Saison um den Supercup. Die Erstrundenspiele dieser beiden Teams im DFB-Pokal werden am 26./27. September nachgeholt.

Noch früher legt die 2. Bundesliga los. Der erste Spieltag steigt bereits am 28. Juli 2023. Am 17. Dezember geht es dann in die Winterpause, die am 19. Januar 2024 endet. Das Saisonfinale ist für den 19. Mai 2024 festgesetzt. Die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga und die 2. Bundesliga finden zwischen dem 22. und 29. Mai 2024 statt. Die Saison in der 3. Liga läuft vom 4. August 2023 bis zum 18. Mai 2024.

Die Rahmen-Termine der Profi-Ligen in der Übersicht:

Bundesliga-Start: 18.-20. August 2023 Zweitliga-Start: 28.-30. Juli 2023 Drittliga-Start: 4.-6. August 2023

Winterpause Bundesliga: 21. Dezember 2023 - 11. Januar 2024 Winterpause 2. Liga: 18. Dezember 2023 - 18. Januar 2024 Winterpause 3. Liga: 21. Dezember 2023 - 18. Januar 2024