VfL Bochum: Debüt für Lys Mousset - das sagt Trainer Letsch

Ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung hat Lys Mousset im Testspiel für den VfL Bochum sein Debüt gegeben. So hat sich Trainer Thomas Letsch im Anschluss geäußert.

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel der Winter-Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit 1:3 gegen PEC Zwolle verloren. In der zweiten Halbzeit gab Stürmer Lys Mousset sein Debüt im VfL-Trikot - sechs Monate nach seiner Verpflichtung.

Rückblick in den August: Kurz nach Saisonstart waren mit dem Mousset-Transfer die Hoffnungen verbunden, im Angriffsspiel eine weitere Facette dazugewonnen zu haben - ein Spielertyp à la Jürgen Locadia, der in der vergangenen Rückrunde an die Castroper Straße ausgeliehen war. Mittlerweile sind die Verantwortlichen, die Mousset holten, nicht mehr da. Patrick Fabian als Sportchef und Trainer Thomas Letsch haben inzwischen das Sagen - und Mousset bislang schlechte Karten.

"Da ist noch Luft nach oben"

Zwischenzeitlich durfte der Stürmer nicht einmal mit der Mannschaft trainieren, sondern nur individuell. "Er ist einfach nicht so fit, dass er der Mannschaft helfen kann", sagte Letsch kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Oktober. Zwei Monate später äußert der 54-Jährige nach Moussets erstem Einsatz wenig euphorisch: "Da ist schon noch Luft nach oben."

Allerdings habe Letsch nach dieser langen Zeit auch keine Wunderdinge erwartet. "Für Lys war es wichtig, dass er einfach mal 45 Minuten gespielt hat. Wir werden uns den Vorbereitungsblock anschauen, wie er sich präsentiert." Dies gelte generell aber für alle Spieler, die bis zu diesem Zeitpunkt der Saison wenig bis gar keine Einsatzzeiten bekommen haben.

Der 26-jährige Franzose kam vom englischen Zweitligisten Sheffield United. Die vergangene Rückrunde verbrachte er auf Leihbasis bei US Salernitana in Italien. Er unterschrieb in Bochum einen Vertrag bis Juni 2024.

"Jeder hat jetzt die Möglichkeit zu zeigen, ob er eine Alternative ist oder ob er besser ist und den ein oder anderen herausspielen kann." So werde Letsch auch in den kommenden beiden Testspielen allen Spielern jeweils 45 Minuten Spielzeit ermöglichen. Im Trainingslager wird dies nicht mehr der Fall sein.

"Dann geht es mehr in die Vorbereitung auf die ersten Punktspiele." Es ist eben auch für Letsch eine neue Situation, in der Wintervorbereitung so viel Zeit zu haben. Welche Rolle Mousset dann spielen wird, bleibt fraglich. Nachholbedarf besteht auf jeden Fall nach wie vor.