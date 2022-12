"Es geht nicht mehr": Bundesliga-Kapitän muss Karriere beenden

Der Kapitän eines Bundesliga-Teams muss seine Karriere beenden. Das teilte sein Verein am Dienstag mit.

Diese Entscheidung hatte sich bereits angedeutet, seit Dienstag ist sie offiziell: Benjamin Hübner muss seine Karriere beenden.

Der Kapitän der TSG Hoffenheim hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen - zuletzt bereitete das Sprunggelenk des 33-Jährigen Probleme. "Es geht nicht mehr", wird der Innenverteidiger von Hoffenheim zitiert. In den letzten zweieinhalb Jahren bestritt Hübner nur sieben Pflichtspiele, in dieser Saison war er nur in der ersten DFB-Pokalrunde im Einsatz.

"Benni war nicht nur ein vorbildlicher Kämpfer und eine charakterstarke Führungsfigur auf dem Feld, sondern immer auch ein wichtiger und klarer Ansprechpartner für mich, wenn es um Team-Belange ging", sagt TSG-Direktor Alexander Rosen. "Er ist eine große Persönlichkeit, die uns auf dem Platz fehlen wird, aber es gab bereits erste konkrete Gespräche, wie wir ihn nach seinem Profi-Abschied bei uns einbinden können."





Hübner spielte 103-mal für Hoffenheim, wo er seit 2016 unter Vertrag stand. Die meisten Begegnungen seiner Karriere absolvierte er für den SV Wehen in seiner Geburtsstadt Wiesbaden (112). Zudem trug der Innenverteidiger das Trikot des FC Ingolstadt und VfR Aalen.

Vor dem ersten Heimspiel des kommenden Jahres gegen den VfB Stuttgart soll Hübner vor den Fans verabschiedet werden.